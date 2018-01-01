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الدوري الأوروبي

شكرينيار: إنتر يريد الدوري الأوروبي

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إنتر ختم العام بالانتصارات

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر ميلان شكرينيار، مدافع إنتر، أن الفريق يطمح لتحقيق المزيد في 2019، وبالتحديد الذهاب بعيداً في مسابقة الدوري الأوروبي ومحاولة الفوز بها.

وكان إنتر تحول إلى منافسات البطولة الثانية بأوروبا بعد توديعه دوري الأبطال، وسيلعب أمام رابيد فيينا النمساوي في دور ال32.

وقال شكرينيار لقناة النادي: "ديسمبر دائماً فترة صعبة، ولكن لحسن الحظ حققنا انتصارين وحافظنا على موقعنا بنجاح".

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وأردف: "عدم استقبال الأهداف أمر مهم للغاية حتى ولو أن الفريق يعاني من أجل التسجيل بعض الشيء رغم الفرص العدة".

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وأضاف السلوفاكي: "نطمح أن نقدم بطولة دوري مميزة في العام الجديد والذهاب بعيداً بالدوري الأوروبي ومحاولة تحقيق اللقب".

وعن عودة زميله رادجا ناينجولان: "نركز فقط على اللعب، عاد للمشاركة وساعدنا ونحن سعداء لذلك".

وكان إنتر انتصر على إمبولي مساء السبت بهدف نظيف في ختام لقاءات الفريق لعام 2018.

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