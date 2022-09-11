"شكرًا لكم.. أشعر أنني محطم" .. رسالة عاطفية من توخيل في وداع تشيلسي وجماهيره

رسالة عاطفية من توماس توخيل لتوديع تشيلسي وجماهيره.

يرى الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي أن رحيله عن "البلوز" جاء قبل عدة سنوات مما كان يأمل، وذلك في رسالة وداعية لجماهير النادي اللندني.

توخيل أقيل من منصب المدير الفني لنادي تشيلسي صباح الأربعاء الماضي، بعد ساعات قليلة من هزيمة فريقه بهدف دون رد أمام دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا.

ورغم محاولات توخيل لإقناع إدارة تشيلسي بالحصول على مزيد من الوقت لتغيير الأمور بعد اجتماع بين الطرفين، إلا أن تود بولي المالك الجديد كان مصرًا على إقالة الألماني.

ماذا قال توخيل؟

ودع توخيل تشيلسي وجماهيره في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وجاء فيها: "هذا أحد أصعب البيانات التي توجب علي كتابتها، ورسالة كنت آمل ألا أحتاج أن أقوم بها قبل عدة سنوات".

وأضاف: "أشعر أنني مدمر لأن وقتي في تشيلسي قد انتهى، هذا نادٍ شعرت فيه أنني في بيتي، على الصعيدين المهني والشخصي".

وتابع: "شكرًا جزيلًا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين لأنهم جعلوني أشعر بترحيب كبير منذ البداية".

وأردف: "الفخر والفرح اللذين شعرت بهما لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية سيبقى معي إلى الأبد".

واختتم المدرب الألماني رسالته قائلًا: "يشرفني أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي ومهما كان المستقبل يخبئه لي، فإن ذكريات الأشهر الماضية التي قضيتها في النادي ستظل دائمًا لها مكانة خاصة في قلبي".

يذكر أن توخيل سيحصل على 15 مليون يورو نظير إقالته المفاجئة من تدريب تشيلسي، والتي تأتي بعد عام واحد فقط على تتويجه مع "البلوز" بلقب دوري أبطال أوروبا.

من هو بديل توخيل في تشيلسي؟

تشيلسي تحرك سريعًا لإيجاد مدير فني جديد لإدارة الفريق خلال الفترة المقبلة، ووقع اختياره على جراهام بوتر المدير الفني لنادي برايتون الإنجليزي.

ودفع تشيلسي قيمة الشرط الجزائي في عقد بوتر مع برايتون، ليحصل بالفعل على توقيعه ويصبح المدير الفني الجديد للفريق اللندني.