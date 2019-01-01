شقيق ماركينيوس ينفي انتقاله إلى يوفنتوس

ليكيب تؤكد بقاء اللاعب في ناديه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى لوان شقيق ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان التقارير الصحفية التي تحدثت عن انتقاله إلى يوفنتوس.

وكتب لوان عبر إنستجرام:"ماركينيوس لم يتفق على أي شروط مع أي أندية أخرى".

وكانت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية قد زعمت أن اللاعب بات قريباً من يوفي، حال وصول سيموني إنزاجي لتدريبه.

يأتي ذلك على خلفية رحيل ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس بعد 5 سنوات في المنصب.

على الناحية الأخرى أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن شقيق المدافع البرازيلي قد أخبر الجماهير الذين تواصلوا معه أن ماركينيوس سيبقى في باريس سان جيرمان.

يذكر أن ماركينيوس يملك خبرة سابقة في الدوري الإيطالي، حيث كان مدافعاً لروما قبل انتقاله إلى العاصمة الفرنسية.