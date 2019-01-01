شقيق راكيتيتش يعلق على أنباء انتقاله لإنتر

الدولي الكرواتي ارتبط كثيراً بالرحيل عن برشلونة

أكد شقيق ووكيل أعمال لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، أنه يشعر بالسعادة في برشلونة، وسط شائعات رحيله عن صفوف الفريق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت تقريراً، اليوم الجمعة، تؤكد فيه رغبة راكيتيتش في الرحيل عن برشلونة، مع اقترابه من الانتقال لإنتر الإيطالي.

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شقيقه ديان خرج في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو ويب"، ليوضح كافة التفاصيل الخاصة بمستقبله بسوق الانتقالات.

وقال وكيل اللاعب:"الموقف الآن سهل جداً للشرح، راكيتيتش سعيد في برشلونة، لأنه يلعب في واحد من أكبر أندية العالم".

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وأضاف:"مع ذلك لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل، كل شيء يمكن أن يحدث، الموسم لازال مستمراً وبه بعض المباريات".

وتابع:"إيفان يريد التركيز على نهائي كأس الملك ضد فالنسيا لتحقيق بطولة أخرى، لتخطي أزمة مباراة ليفربول التي أحزنت الجميع بعد الموسم الجيد لبرشلونة".

وشارك صاحب الـ31 عاماً في 51 مباراة مع برسا بجميع البطولات هذا الموسم، ويبقى عقده مستمراً مع النادي حتى 2021.