شقيق راشفورد يعلق على شائعات برشلونة وريال مدريد

الدولي الإنجليزي لم يوقع على عقد جديد حتى الآن

علق شقيق المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، على التكهنات التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل اللاعب مع مانشستر يونايتد.

بعض التقارير الصحفية، أكدت أن راشفورد يبحث جدياً الرحيل عن يونايتد، نظراً للحالة السيئة التي يمر بها الفريق، وعدم مشاركته بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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ريال مدريد وبرشلونة هما الأكثر اهتماماً بضم الدولي الإنجليزي، والذي قدم مستويات مميزة مع الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

شقيقه طالب الصحف بالتوقف عن تلك الأنباء، لينفي صحتها تماماً رغم كل ما أثير عن رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد.

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وقال شقيق راشفورد عبر "تويتر":وسائل الإعلام تختلق القصص مثلما تفعل كالعادة".

جدير بالذكر أن صاحب الـ21 عاماً، نجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 9 بكل البطولات مع يونايتد هذا الموسم.