شقيق حمدالله للعنزي: لا تصب البنزين على النار، النصر يحتاج للدعم

أسطورة النصر يُجيب على سؤال جول حول الأفضل بين حمدالله وأبو بكر

لم يصمت عبد الرحيم حمدالله تجاه تصريحات الناقد الرياضي محمد العنزي التي طالت أخيه عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، ورد مطالبًا الصحفي بعدم صب البنزين على النار والوقوف بجانب الفريق في تلك اللحظات الصعبة.

النصر تعرض في الأيام الأخيرة لأزمات متلاحقة، بدأت بالخروج من دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الهلال، ثم فقدان 5 نقاط متتالية في الدوري السعودي، وأخيرًا تبادل الاتهامات بين عبد الفتاح عسيري وأندرسون تاليسكا.

ما الذي قاله العنزي وأغضب شقيق حمدالله؟

العنزي علق على تصريحات عسيري التي أشار خلالها إلى التفرقة في المعاملة بين اللاعبين السعوديين والأجانب بالتأكيد على أن المقصود بذلك الحديث هو المهاجم المغربي، نظرًا للمعاملة الخاصة التي يلقاها في النادي العاصمي.

وأضاف "قلت سابقًا أن تعامل الإدارة مع حمدالله تسبب في أزمات كثيرة في الفريق، خاصة على مستوى اللاعبين، هم يتحدثون بين بيعضهم البعض عن مجاملة ومحاباة بعض اللاعبين على حساب آخرين، وقد حذرت مرارًا من هذا الأمر وتداعياته".

"تصريحات عسيري واضح جدًا أن المقصود منها هو حمدالله وتعامل النصر معه، وهو الأمر الذي تسبب في إحباط جميع اللاعبين حتى إن لم يظهروا ذلك للإعلام".

وأتم بمطالبة الإدارة بإعادة الهيبة للفريق وعلاج كل تلك الأخطاء ومنح اللاعبين جميعًا الثقة المطلوبة لتخطي تلك الأزمة.

كيف رد شقيق حمدالله على تصريحات العنزي؟

عبد الرحيم اعتاد التدخل في مسيرة أخيه مع النصر والدفاع عنه في كافة الأزمات السابقة، ولم يتوان تلك المرة عن التدخل والرد على تصريحات العنزي التي أدلى بها خلال برنامج أكشن مع وليد.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "مع احترامي لك محمد العنزي إلا أنني أختلف مع وجهة نظرك، أنت تُضيف البنزين على النار".

أضاف "أستطيع أن أضمن لك أنه لا توجد معاملة خاصة لأي من اللاعبين، النصر لا يحتاج سوى الدعم والمزيد من الوقت ليتخطى ذلك الوضع الصعب والحساس".

يُشار إلى أن عقد حمدالله مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد بعد.

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