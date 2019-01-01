شقيق بوجبا: زيدان يحبه وفي برشلونة يريدون خليفة لميسي

ماتياس شقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يثير المزيد من علامات الاستفهام حول مستقبله.

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أثار ماتياس شقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي المزيد من التساؤلات حول مستقبل الأخير في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماتياس وأكد خلالها أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معجب بما يقدمه بوجبا.

وقال ماتياس: "زيدان أراد عدد من اللاعبين ولم يحصل عليهم لكن ليس لدي شك أنه سيقوم بكل شيء ممكن من أجل إعادة فريقه للمستوى الذي يريده".

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وأضاف مثيرًا للمزيد من الجدل حول شقيقه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد: "أنا أحب زيدان وهو يحب شقيقي الجميع يعرف ذلك بالفعل".

وأكمل: "أنا دومًا ما أستمتع بلعب برشلونة أكثر من ريال مدريد وعندما يرحل ليونيل ميسي سيكونون في حاجة لقدوم لاعب ليأخذ مكان".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان يسعى لضم بوجبا في الصيف الماضي لكن تمسك مانشستر يونايتد بالنجم الفرنسي أفشل المفاوضات.