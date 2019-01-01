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كأس إيطاليا

شقيق باكيتا ينتقل لمونزا الإيطالي

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الأمر مشابهة لما حدث مع كاكا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

وقّع شقيق لاعب ميلان الجديد، لوكاس باكيتا، ماثيوس لصفوف نادي مونزا الإيطالي الذي يملكه مالك ميلان السابق سيلفيو برلسكوني.

وأعلن ميلان أمس، عن الصفقة الأولى له بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، بضم باكيتا من صفوف فلامنجو البرازيلي مقابل 35 مليون يورو.

وأنضم ماثيوس الشقيق الأكبر لباكيتا لتدريبات مونزا الإيطالي، والذي يحتل المركز الـ12 من الدوري الدرجة الثالثة الإيطالية.

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وكان ماثيوس يلعب في صفوف نادي أفاي في الدرجة الثانية بالبرازيل، ليكون قادراً على العيش رفقة أخيه في ميلانو كون النادي من ميلانو.

ويدرب فريق مونزا، مدرب ميلان السابق كريستيان بروكي، ويديره أيضًا أدريانو جالياني المدير التنفيذي لميلان.

وتبدو تلك الصفقة قريبة من صفقة ضم شقيق كاكا لصفوف ميلان، دياجو والذي فشل في فرض نفسه على تشكيل الروسونيري.

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وقد يشارك باكيتا في مباراة ميلان ضد سامبدوريا بدور الـ16 من كأس إيطاليا، وتتزايد فرصة مشاركته كأساسي لأول مرة بالسوبر الإيطالي أمام يوفنتوس في السعودية السادس عشر من يناير المقبل.

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