أصبح بارت شرويدر (42 عامًا) مرشحًا جديدًا لمنصب المدرب الرئيسي في نادي إف سي دين بوش، وفقًا لما أفاد به الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات منير بوالين. ولم يسبق لهذا الابن الأصغر أن عمل بشكل مستقل في عالم كرة القدم الاحترافية.

وربما يحظى شقيق ألفريد (نادي الدرعية) وديك (نادي NEC نيميجن) شرويدر بهذه الفرصة في دوري كيوكن كامبيون.

المرشحون الأبرز روب بندرز وباس سيبوم وبيتر أونكن لديهم خيارات متعددة، مما يجعل دين بوش في وضع الانتظار.

ويدرس دين بوش إلقاء شرويدر في غمار المنافسة. ففي كرة القدم الاحترافية، لم يكن سوى مساعداً في فريقي العين والنصر.

لكن شرويدر سبق له أن قاد فرق الهواة في أوترلو ولونترين ومونتفورت وبارنيفيلد.

يخضع شرويدر حالياً لتدريب عملي في نادي NEC ويتوقع الحصول على شهادة UEFA Pro قريباً. إذا نجح في ذلك، فسيكون مؤهلاً ليصبح مدرباً رئيسياً في كرة القدم الهولندية المحترفة.

ولد شرويدر الأصغر عام 1983. أما ديك فولد عام 1971 وألفريد عام 1972. وعلى عكس أخويه، لم يكن بارت لاعب كرة قدم محترفًا قط.