شقيق إنسيني يؤكد موافقته على التجديد لنابولي

بعد فترة من الغموض حول مستقبله

أكد شقيق الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني، توصل لاتفاق نهائي مع نابولي على تجديد عقده لفترة طويلة.

العديد من التقارير أشارت لرغبة إنسيني للرحيل عن نابولي، وهو ما ألمح له اللاعب في بعض تصريحاته.

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ومع ذلك وبعد المحادثات مع كارلو أنشيلوتي وأوريلو دي لورينتس رئيس نابولي ومينو رايولا وكيل أعماله، يبدو أن الأمور تسير نحو البقاء مع ناديه الحالي.

وهو ما أكده شقيقه روبرتو في تصريحات إذاعية قائلًا:"نحن سعداء جداً بعودة إنسيني لمستواه رغم كل صافرات الاستهجان الأخيرة".

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وأضاف:"لقد توصل لاتفاق مع نابولي على التجديد لذلك نشعر بالسعادة تجاه ذلك".

ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن تجديد عقد صاحب الـ27 عاماً، ليبقى مع الفريق حتى 2024، ليحصل على راتب سنوي تصل قيمته 5 مليون يورو.