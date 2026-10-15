"تعرضنا للخيانة والأمور وصلت إلى طريق مسدود" .. شقيقة كريستيانو رونالدو تفجر الجدل حول عودته إلى منتخب البرتغال!

أثارت إلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، الجدل مجددًا حول عودة شقيقها إلى المنتخب البرتغالي، عندما أدلت ببعض التصريحات اللافتة للنظر خلال حفل تقديم كتاب، أمس الأربعاء.

وكان رونالدو قد غادر معسكر تدريب المنتخب الوطني، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء خلال فوز البرتغال 2-1 على النرويج.

وبعد ذلك، تصاعدت حدة الخلاف بينه وبين مدرب المنتخب جورج جيسوس حول الطريقة التي تم بها التعامل مع الموقف.

ورد قائد المنتخب البرتغالي ببيان من حوالي ألفي كلمة، أوضح فيه روايته للأحداث وأعرب بوضوح عن رغبته في العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، لكن من تصريحات شقيقته يتضح الآن أن هذه العودة لم تتأكد بعد.

وقالت شقيقة رونالدو: "احتمال عدم عودته أكبر من احتمال عودته. أعتقد أن كلاهما، رونالدو وجيسوس، يعانيان. لقد كان هذا الموقف الذي عاشاه هما، وليس أنا، وأنا أتحدث نيابة عن أخي. لكنني أعتقد أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وسنرى ما سيحدث. لا أعرف، فالأمر معقد للغاية. إذا تعرضنا للخيانة، فسيكون من الصعب جدًا العودة إلى ما كان عليه الوضع في السابق".

ووفقًا لإلما، ينبغي على الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن يُظهر المزيد من الامتنان لما حققه قائد المنتخب الوطني خلال مسيرته الدولية، كما أعربت عن حزنها لأن المشجعين، في رأيها، ينسون ما حققه شقيقها في الماضي.

وتابعت: "أشعر بالحزن، لأن الشعب البرتغالي، للأسف، ينسى ما تم تحقيقه بالفعل، ويرى أن الأمور يجب أن تسير بشكل مختلف الآن. لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك، لأنه من الصعب جدًا رؤية أخي يمر بهذه المحنة"، تابعت. "إنه من أقل الناس استحقاقًا لما يحدث له الآن".

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عقب رحيل رونالدو، أن المهاجم قد فُرضت عليه عقوبة إيقاف تأديبية لمدة غير محددة. ولذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان رونالدو سيعود إلى المنتخب الوطني في نوفمبر.

وربما تكون تصريحات شقيقته قد أضفت المزيد من الوقود على النار، خصوصا أن جيسوس نفسه كان حاضراً في حفل تقديم الكتاب الذي أدلت فيه بتصريحاتها.