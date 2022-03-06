شقيقة رونالدو تثير الجدل .. كريستيانو غير مصاب، واستبعاده من الديربي فني!

تسببت كاتيا أفييرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إثارة المزيد من الجدل حول وضعه في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا بعد أن أعطت إعجابًا لأحد المنشورات على موقع "إنستجرام"، والذي ادعى أن رونالدو لم يتم استبعاده من تشكيل مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

المنشور أكد أن استبعاد رونالدو يأتي لأسباب فنية في ظل رغبة المدير الفني للفريق رالف رانجنيك في دخول المباراة بشكل مختلف.

وأوضح الحساب أن رانجنيك يريد أن يلعب المباراة بشكل دفاعي أكبر، وهو ما لن يساعد كريستيانو على تنفيذه بشكل كامل.

يأتي هذا عقب ساعات من تجاهل رانجنيك الحديث عن غياب رونالدو عن التهديف في المباريات الأخيرة، حيث كان رده على سؤال مرتبط أن الفريق يملك خيارات أخرى.

وأشارت تقارير صحفية عديدة أن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد هو مسألة وقت في ظل عدم نجاح الشراكة عقب عودته.

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل المركز التاسع في جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد تسعة أهداف فقط بعد مرور 28 جولة.