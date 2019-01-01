شقيقة إيكاردي تحمل زوجته واندا مسؤولية تراجع مستواه

شقيقة ماورو إيكاردي تحمل واندا نارا مسؤولية أزمات شقيقها مع إدارة إنتر ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حملت إيفانا إيكاردي شقيقة نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا مسؤولية ما حدث له مؤخرًا مع إدارة إنتر ميلان.

وكان جيوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان قد أعلن صباح الأربعاء سحب شارة القيادة من ماورو إيكاردي وإعطائها للحارس سمير هاندانوفيتش.

ولم تتوقف الأمور عند ذلك فقط، بل أن إنتر ميلان أعلن رسميًا اليوم استبعاد إيكاردي من قائمة الفريق التي ستواجه رابيد فيينا غدًا الخميس في الدوري الأوروبي.

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وبخصوص ذلك، قالت إيفانا إيكاردي في رسالة لشقيقها: "لو كان وراءك شخصًا يحبك حقًا لما حدث كل ذلك" في إشارة إلى واندا نارا زوجته ووكيلة أعماله.

وأضافت: "أخي المسكين، لا بد وأن تستمر وتواصل العمل، وحتمًا ستعود إلى ما كنت عليه، هي فترة سيئة فقط ولا بد أن تجعلها تمر"

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يذكر أن ماورو إيكاردي كان قد دخل في مماطلات مع إدارة إنتر ميلان من أجل تجديد عقده، في مفاوضات تترأسها زوجته واندا.