من ميلان ويوفنتوس للأهلي وأودينيزي .. شقيقان مصريان في الدوري الإيطالي

صلاح الباشا يظهر للمرة الأولى مع أودينيزي الإيطالي ويبدأ رحلة الاحتراف بالأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري.

ظهر اللاعب المصري حامل الجنسية الإيطالية صلاح الباشا في قائمة فريق أودينيزي التي تخوض مواجهة صعبة ضد سامبدوريا مساء اليوم الأحد.

ظهور صلاح هو الأول له على مقاعد الاحتياط بالدوري الإيطالي بعد رحلة طويلة في قطاع الناشئين هناك وفي مصر رفقة الأهلي هو وشقيقه ريتشارد الباشا.

فيما يلي نستعرض لكم رحلة الثنائي من البداية في أكاديمية ميلان مرورًا بيوفنتوس وعودة للأهلي في مصر قبل الانتقال لإيطاليا مؤخرًا.

بداية قوية

عشق الثنائي كرة القدم بعد مشاهدة طريقة لعب رونالدينيو مع ميلان،، وطلبا من والدهما أن ينضما للنادي الساحلي وكان لهما ذلك بما يملكان من موهبة كبيرة.

يلعب ريتشارد وصلاح في مركز رأس الحربة بشكل أساسي، ويجيد الأخير اللعب في مركز صانع الألعاب أيضًا نظرًا لمهارته الكبيرة.

بعد مرور أشهر انضما لأكاديمية يوفنتوس في إيطاليا، وحصلا على الكثير من الجوائز هناك، لكن لظروف عائلية سافرا لمصر مع والدهما.

اللعب للأهلي

وفي مصر وبالتحديد بشرم الشيخ نصح أحد الأشخاص والدهما بالتقديم في اختبارات الأهلي هناك، وبالفعل بمجرد وصلهما لفتا أنظار سمير كمونة الذي قرر أن يضمهمها بشكل فوري.

وفي مصر وخلال عام واحد لهما ظهرا بشكل طيب، وأصبح صلاح الدين هو هداف بطولة الدوري في الفئة السنية الخاصة به، قبل أن يجدا أنفسهما مضطران للسفر لإيطاليا من جديد.

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نالت اتهامات الهروب من الأهلي منهما لكن الظروف العائلية كانت أقوى من تلك الاتهامات فسافرها مع والدهما ولم يعودا.

وهناك انضما لصفوف أكاديمية أودينيزي، وحصل صلاح على الفرصة للتواجد في تدريبات الفريق الأول في أكثر من مناسبة هذا الموسم.

الاختيار بين مصر وإيطاليا

وعلى المستوى الدولي تم استدعاء الثنائي لمنتخبات الناشئين والشباب في مصر، ولعبا تحت قيادة ربيع ياسين استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا لكنها ألغيت بسبب فيروس كورونا.

تحدث صلاح من قبل عن وجود رغبة إيطالية في تمثيل المنتخب الأوروبي، ولم يوضح موقفه من ذلك الأمر، لكن بحسب تصريحات تلك الرغبة لم تتجاوز مجرد الأحاديث، ولم يتم استدعائه بشكل رسمي لأي فريق.

جدير بالذكر أن الثنائي ولدا في مدينة فيرونا لأب مصري وأم إيطالية، ويحملان الجنسية المصرية والإيطالية سويًا.