شفاينشتايجر: ريال مدريد هو الخصم التقليدي لبايرن ميونيخ، وهذا اللاعب كان الأفضل

نجم بايرن السابق يتحدث عن العدو اللدود

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف باستيان شفاينشتايجر ريال مدريد بأنه المنافس التقليدي لفريقه السابق بايرن ميونيخ.

لاعب شيكاغو فاير الحالي تحدث عن ذكرياته خلال مواجهات البافاري ضد الملكي، قائلًا "نعم، لقد كانوا خصمنا التقليدي. الناس تُحب أن ترى تلك المنافسة بين ناديين كبيرين وقد تكررت المواجهات بيننا كثيرًا. فزنا وخسرنا لكني كنت أستمتع باللعب في مدريد".

ولعب بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد 8 مباريات خلال فترة الدولي الألماني السابق، شملت 4 مواجهات مباشرة في دوري أبطال أوروبا، وقد تقاسم الطرفان النجاح، إذ تخطى بايرن ميونيخ منافسه الإسباني في دور الـ16 عام 2007 ونصف نهائي 2012، فيما نجح الريال في إقصاء الألمان في ثمن نهائي 2004 ونصف نهائي 2014 حين توجوا باللقب فيما بعد.

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وأشاد شفايني بأداء آنخيل دي ماريا خلال تلك المباريات خاصة إياب نصف نهائي 2014، بقوله "دائمًا ما نال أداء دي ماريا تقديري. أتذكر جيدًا نصف النهائي الذي خسرناه 4-0، لقد كان الأفضل ومن الصعب جدًا إيقافه".

أضاف حول ذكرياته عن تلك المواجهات "أذكر جيدًا المرة الأولى التي واجهت بها ريال مدريد، كانت عام 2003 على بيرنابيو. دخلت خلال الشوط الثاني ولعبت ضد زيدان الذي سجل هدف بعد 5 دقائق، لقد فازوا بهدف دون رد".

"اللعب ضد زيزو ساعدني كثيرًا لأني رأيته كيف يتحرك ويحمي الكرة، لقد تعلمت كثيرًا من تلك الأشياء"