شعب ليفربول يحتفل بكأس دوري أبطال أوروبا السادسة

خرج الآلاف من عشاق نادي ليفربول إلى الشوارع لاستقبال فريقهم بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بالفوز على توتنهام بهدفي محمد صلاح وأوريجي في نهائي ملعب "واندا متروبوليتانو".

وانتظرت جماهير أحمر الميرسياسيد كثيرًا هذه البطولة، تحديدًا 14 عامًا منذ آخر لقب تحقق على حساب ميلان في نهائي أسطنبول المجنون عام 2005.

ووصلت بعثة الفريق صباح اليوم لمدينة نهر الميرسيسايد، قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، ليجوب أبطال القارة العجوز شوارع المدينة عبر حافلة مكشوفة، وسط احتفالات غير مسبوقة من قبل جماهير النادي منذ سنوات طويلة.

كما كسر المدرب الألماني يورجن كلوب نحسه مع المباريات النهائية منذ عام 2013، محققًا لقبه القاري الأول، وذلك بعدما تجرع من مرارة الهزيمة في 6 نهائيات متتالية، منها مرتين دوري الأبطال ومرة اليوربا ليج.

وفي خضم احتفالات الجماهير، وثق تلفزيون النادي الذي بث الحدث على الهواء مباشرة، لحظات مجنونة، ظهر خلالها بعض المشجعين، وهو يحاولون تسلق أعمدة الإنارة وإشارات المرور، وذلك لمشاهدة صلاح ورفاقه عن كثب وهم يرددون هتاف "لن تسير وحدك" وبعض الهتافات الجديدة، التي تم تأليفها للكأس السادسة.

ورغم معاناة عملاق البريميرليج في بداية حملة الأبطال، بتأهل بشق الأنفس من دوري المجموعات، أزاح بايرن ميونخ من دور الـ16، وتبعه بورتو، قبل أن يقصي ليو ميسي وأصدقائه بريمونتادا من زمن آخر، ليضيف في النهاية السبيرس لقائمة ضحاياه، تعويضًا لجماهيره على ضياع لقب الدوري المحلي، الذي خطفه مانشستر سيتي بفارق نقطة.