شريف الوزاني: فخور بعلم الجزائر وهو يرفرف في سماء أفريقيا

آخر ما قاله الوزاني قبل نهائي كأس أمم أفريقيا بين الجزائر والسنغال

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قال المدرب الجزائري شريف الوزاني إنه يشعر بالفخر برؤية العلم الجزائري يرفرف في سماء أفريقيا.

وستلعب الجزائر نهاي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة في العاصمة المصرية.

وقبل المباراة، قال شريف الوزاني المدرب الجزائري القدير والمدير الفني لنادي بلعباس حاليًا إنه يشعر بالسعادة والفخر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وأضاف: "أثق في المنتخب الجزائري وقدرته على حسم المباراة النهائية أمام منتخب السنغال رفم قوته وصعوبة المواجهة أمامه"

وتابع: "وصول الجزائر للمباراة النهائية لأمم أفريقيا يعد فخرًا لنا جميعًا، أشعر بكل السعادة وأنا أرى العلم الجزائري يرفرف في النهائي الأفريقي وعلى عرش القارة"

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يذكر أن منتخب الجزائر قد حقق كأس أمم أفريقيا لمرة واحدة من قبل، ويأمل في إضافة النجمة الثانية على قميصه.