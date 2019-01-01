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دوري أبطال أفريقيا

شريف إكرامي: البطل لا يبحث عن الأعذار بل الانتصار

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شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، يرى أن إقامة بطولتين في عام واحدة يجعل فريقه أكبر المستفيدين

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، على أن فريقه أكبر المستفيدين من لعب بطولتي دوري أبطال إفريقيا خلال موسم واحد.

الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حارس الأهلي قال خلال تصريحات صحفية: "نحن أكثر المستفيدين من خوض بطولتي إفريقيا في موسم واحد، من أجل تعويض خسارة اللقب في النهائي الموسم الماضي.

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شريف إكرامي تحدث عن مواجهة شبيبة الساورة، حيث قال: "لا يوجد لدينا فرصة للتفكير عن أي صعوبة تواجهنا، سواء الرحلة أو أرضية الملعب الصناعية أو الضغوط الجماهيرية".

حارس الأهلي تابع: "البطل لا يبحث عن أعذار، بل يبحث عن الانتصارات، وهدفنا واحد وهو التتويج بالبطولة، ونسعى للفوز على أرضنا وخارجها".

واختتم إكرامي تصريحاته قائلًا: "يجب على الفريقين عدم نسيان الروح الرياضية وهو الشيء الأهم بعيدًا عن المنافسة بينهما".

البطولة الماضية التي فاز بها الترجي على الأهلي في النهائي، انتهت في نوفمبر الماضي، لتبدأ نسخة جديدة في 27 من نفس الشهر.

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