شروط خاصة للجونة في مواجهة بيراميدز

الجونة يخاطب الاتحاد المصري رسميًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل نادي الجونة اليوم السبت، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للاعتراض على تعيين حكام عرب خلال مواجهته المقبلة أمام بيراميدز.

من المقرر أن يلتقي الفريقان في 19 من الشهر الجاري على استاد الجونة، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح الجونة في خطابه رفضه القاطع لتكليف حكام عرب للمباراة، بجانب تحفظه على تعيين حكام من قارتي أفريقيا أو آسيا كذلك، حيث يرغب في حكام أوروبيين.

يذكر أن بيراميدز اعتاد على استقدام حكام أجانب لمبارياته على نفقته الخاصة في كافة مبارياته بالدوري والكأس.

ويحتل الجونة المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يحل بيراميدز ثانيًا بـ45 نقطة.