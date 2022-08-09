شركة سعودية تخلفه .. الهلال يُنهي عقده مع الراعي الإماراتي

النادي السعودي فسخ العقد قبل نهايته

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن فسخ الهلال لعقد شريكه الاستراتيجي، شركة إعمار الإماراتية، وذلك قبل عامين من موعد نهايته.

النادي السعودي كان قد وقع عقدًا مع الشركة الإماراتية الرائدة عام 2019 حين كان يرأسه الأمير محمد بن فيصل، وقد تضمن العقد بندًا يسمح لأي من الطرفين بفسخه بعد مرور 3 سنوات عليه.

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الرياضية أوضحت أن الهلال وإعمار اتفقا على إنهاء العقد بعد 3 سنوات من العمل معًا شهدت ظهور شعار الشركة على صدر القميص الأزرق كراعٍ رسمي.

وأضافت أن النادي العاصمي من المتوقع أن يُعلن خلال الأيام القليلة القادمة وقبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي عن هوية الشركة الجديدة التي سيتواجد شعارها على صدر قميصه بدلًا من إعمار، وهي إحدى الشركات الاستثمارية السعودية.

الهلال وجاره النصر كانا قد وقعا الموسم الماضي عقد شراكة ضخم مع شركة القدية مقابل حصول كل منهما على 100 مليون ريال سعودي سنويًا.

فترة الهلال مع إعمار شهدت نجاحًا رياضيًا هائلًا، إذ تُوج الفريق بلقب الدوري السعودي 3 مرات ودوري أبطال آسيا مرتين ولعب مرتين في كأس العالم للأندية.