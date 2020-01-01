شرط وحيد لتنفيذ الخطة الجديدة لعودة الدوري الإسباني

تقارير تؤكد أن الدوري الإسباني وضع خطة جديدة للعودة لكنه في انتظار شرط وحيد لتدخل حيز التنفيذ.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن خطة جديدة تم وضعها من أجل استئناف البطولات في الفترة المقبلة بعدما تم تعليقها بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الخطة الجديدة تقول أن البطولات ستعود من جديد في الخامس من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل الخطة بالكامل سيتم الإعلان عنها في الـ 18 من شهر مايو القادم بعد أن يتم وضع التفاصيل الأخيرة عليه.

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وقالت الجريدة أن الخطة الجديدة لن يتم تنفيذها إلا بتحقق شرط وحيد وهو الحصول على موافقة الحكومة الإسبانية التي تعاني الأمرين حاليًا بسبب الفيروس المميت.

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وتصر الأندية على إنهاء المباريات المتبقية لها في الموسم الجاري قبل أن يبدأ الموسم الجديد، وترفض بشكل قاطع تحديد البطل والصاعدين للبطولات الأوروبية والهابطين دون اللعب من جديد.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشفيرين قد ألمح في تصريحات صحفية سابقة لإمكانية عدم خوض المزيد من المباريات في الفترة المقبلة في ظل التفشي المريع للفيروس.

جدير بالذكر برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.