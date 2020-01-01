شرط أساسي لاستكمال خطة عودة الدوري الانجليزي

هل اقتربت العودة؟

تُخطط السلطات البريطانية لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر يونيو المقبل، ولكن هذا الأمر بات يتوقف على اعتماد السلامة في الملاعب التي ستسضيف بقية المباريات.

الدوري الإنجليزي الممتاز تم إيقافه في مارس الماضي رغم مكابرة السلطات البريطانية في البداية، لكن إصابة ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، بفيروس كورونا، كانت كفيلة بإيقاف النشاط الكروي تمامًا.

الاتحاد الإنجليزي بالتعاون مع رابطة البريميرليج وممثلي الأندية بدأوا في بحث مشروع العودة في موعد 12 يونيو، حيث يود الجميع أن يستكمل الموسم حتى نهايته بصورة طبيعية مع إقامة المباريات بدون جماهيري.

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وبحسب ما أتى في تقرير من سكاي سبورت، فإن العودة كلها تتوقف حاليًا على اعتماد 8 أو 10 ملاعب محايدة ستسضيف بقية المباريات، ما سيحدث من خلال منح تلك الملاعب شهادات السلامة اللازمة وموافقة الشرطة.

الأندية العشرون في البريميرليج اجتمعوا مساء الجمعة وتناقشوا في مدى إمكانية لعب بقية المباريات على الملاعب المعتمدة أو المحايدة، إلى جانب بحث سبل العودة الكاملة للتدريبات وما هي الإجراءات اللازمة للتواجد في كل ملاعب التدريبات أيضًا.

ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي عادت الأندية فيها إلى التدريبات من جديد، وكان متوقعًا أن تعود الحياة للمباريات في 9 مايو المقبل، إلا أن الحكومة قررت تأجيل البت في القرار النهائي بشأن العودة حتى 6 مايو المقبل.

يذكر أن الدوري الفرنسي هو آخر الدوريات التي تم إلغائها في أوروبا بعد الدوري البلجيكي والهولندي، وذلك بعد إقرار الحكومة الفرنسية تعليق كرة القدم حتى سبتمبر المقبل.