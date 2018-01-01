شراكة بين تويتر وجول لإطلاق البرنامج الحصري YallaGoal# كأس آسيا

برعاية دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي

Goal

دبي، 12 ديسمبر 2019: أعلنت "تويتر" اليوم عن إطلاق برنامج عربي حصري من جزئين بعنوان YallaGoal# كأس آسيا، برعاية دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومن إنتاج العلامة التجارية الرياضية "جول".



سيتتبع الجزء الأول من البرنامج الشخصية التلفزيونية روان ضاهر (@Rawan_Daher) متابع كرة القدم السعودي محمد الغامدي (@Mohammedg84) بينما يستكشفان معالم دبي مثل ملعب راشد – والذي سيستضيف أول مباريات المجموعة الخامسة للبطولة يوم 8 يناير- وذلك أثناء مناقشتهما حول البطولة المقبلة وممارسة ألعاب مسلية حول كرة القدم واستعراض ما يمكن أن تفعله في دبي كمشجع رياضي، وستعرض الحلقة الأولى يوم 16 ديسمبر الجاري.



وحول الموضوع قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري بدبي: "مع بدء العد التنازلي لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، يسر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن تعلن رعايتها للبرنامج الرياضي الشهير YallaGoal#. تتلهف عيون وقلوب الجماهير في آسيا وحول العالم لبدء النسخة 17 للحدث الرياضي الأبرز في القارة، فللمرة الأولى في تاريخ المسابقة يتنافس 24 منتخب دولي على اللقب الآسيوي الأغلى الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع يناير المقبل. وتستضيف دبي 11 مباراة خلال البطولة في كل من استاد راشد واستاد آل مكتوم وذلك على مدار شهر كامل من التشويق والحماس الرياضي المنتظر. نحن متشوقون لأنْ تستضيف دبي عددًا من مباريات كأس آسيا 2019، وسيتيح برنامج YallaGoal# للجماهير فرصة الاطلاع على أحداث وفعاليات البطولة ورصد وتحليل المباريات على مدار شهر كامل".



وستركز حلقات الجزء الثاني خلال البطولة على إبقاء عشاق كرة القدم على اطلاع بكافة أحداث البطولة. وستتضمن الحلقات تقديم ومراجعة المباريات الرئيسية، مع التركيز على منتخبي الإمارات والسعودية، وعرض التحليلات الرقمية وفيديوهات، بالإضافة إلى مقابلات حصرية.



سيتوفّر البث المباشر مجاناً لجميع المستخدمين حول العالم سواء من ضمن حساباتهم على تويتر أو خارجها وعلى الأجهزة المتصلة، وسيبث عبر حساب جول على تويتر GoalAR@.



وقال بنجامين آمبن، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تويتر: "يعتبر هذا الإنتاج المخصص فريد من نوعه لتويتر حيث يتوافق المحتوى المخصص المميز من قبل الشركاء مع قدرات الانتشار والاستهداف لتويتر لتلبية أهداف هيئة السياحة والتسويق التجاري في دبي كجهة راعية للبرنامج".



وتأتي حلقات YallaGoal# كاس آسيا في أعقاب شراكة تويتر مع جول في تقديم برنامجين رياضيين عربيين هما YallaGoal# الأسبوعي الأوروبي الذي انطلق في شهر نوفمبر الماضي ويتناول أبرز الأحداث في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وبرنامج YallaGoal# والذي أطلق خلال بطولة كأس العالم 2018 واستقطب معدل 400 ألف مشاهد لكل حلقة.



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نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)

تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً ومركز تجاري متميز على مستوى العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز الاستثمارات الداخلية في الإمارة. وتعتبر (دبي للسياحة) الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضاً على تسويق القطاع التجاري في الإمارة والترويج له؛ وهي المنوط بها ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية، وشركات تنظيم الرحلات، ووكلاء السياحة والسفر. ومن العلامات التجارية والإدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي للأعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة".



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