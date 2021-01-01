شخص مجهول ينهي أزمة لابورتا، والكشف عن تفاصيل جمع الضمان!

تقارير صحفية إسبانية تكشف عن تفاصيل جمع الضمان الخاص بجوان لابورتا رئيس نادي برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل جمع جوان لابورتا رئيس برشلونة لمبلغ الضمان الخاص بتوليه رئاسة النادي الكتالوني في الأيام الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا فانجارديا"، والتي أكدت أن المبلغ الأكبر في الضمان تم جمعه من قبل مديرين النادي، بواقع 60 مليون يورو.

وبالرغم من ضخامة المبلغ إلا أنه لم يصل لنصف الضمان الذي تبلغ قيمته 125 مليون يورو، وهي 10% من قيمة النادي.

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وكان لابورتا قد وقع في ورطة تسديد مبلغ الضمان بعدما أعلن مساعده في حملة الانتخابات جيرو الانسحاب، وكان هو الذي سيدفع المبلغ بفضل قرض كان يعمل على الحصول عليه.

وأضاف جوامي روريس 30 مليونًا للمبلغ الذي تم جمعه من المديرين، بالإضافة لـ 17.3 مليون من شركة أوداكس، ليصل مجموع ما جمعه لـ 107 مليون يورو.

وحصل لابورتا على مبلغ 10 مليون يورو من صديق لم يتم الكشف عن اسمه وجمع بقية المبلغ من أنطونيو إسكوديرو وجوردي لورادو الإداريين في النادي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أفادت أن عدم تسديد ذلك المبلغ لرابطة الليجا قد يؤدي لإعادة انتخابات برشلونة التي فاز بها لابورتا بإكتساح.