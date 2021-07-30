شخصيات سعودية | صانع تاريخ الشباب، ورفض رئاسة الهلال والنصر

نطلق سلسلة جديدة نتحدث خلالها عن أبرز الشخصيات التي أثرت في كرة القدم السعودية

موقع جول النسخة العربية يواصل معهكم سلسلته من التقارير، التي تتحدث عن أبرز الشخصيات المؤثرة في كرة القدم السعودية على مدار تاريخها، وذلك بالتوازي مع سلسلة المواضيع التي تتحدث عن أبرز الصفقات المثيرة للجدل في تاريخ الدوري السعودي.

حلقتنا الثانية عن الشخصية الأهم في تاريخ نادي الشباب، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الكثير من الإنجازات مع الليوث خلال السنوات الماضية، حديثنا اليوم عن خالد البلطان، الرئيس الحالي للشباب.

رجل أعمال بدايته كانت في النصر!

ولد خالد البلطان عام 1388 هجريًا/1968 ميلاديًا، ودرس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالعاصمة الرياض، والتحق بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود، حيث استمرت دراسته حتى المستوى السادس ثم توقفت بعدما دخل عالم الاستثمارات والعقارات.

وظل رئيس الشباب الحالي ملازمًا لوالده منذ عمر الـ12 عامًا وكان مرتبطًا جدًا به، كما ارتبط كثيرًا بوالدته، ودائمًا ما يرى أن رضاها التام هو سبب نجاحه في العقارات، بعد أزمة حرب الخليج عام 1991.

بدايته في عالم الرياضة السعودية كانت في نهاية التسعينات، حيث كان داعمًا لنادي النصر، والذي قدم له الكثير من الجوائز والأراضي، وفقًا لما ذكره فهد الطخيم، عضو شرف نادي النصر عام 2007.

الطخيم أكد على أن البلطان قدم جوائز للاعبي النصر عام 1998، منها قطعة أرض تسلمها محسن الحارثي عن طريقه شخصيًا، ومنذ هذا التاريخ وهو داعم لنادي النصر.

شخصيات سعودية | "غول" الانتقالات، صانع مجد الاتحاد وعدو الهلال التاريخي

صنع تاريخًا لنادي الشباب والحزم

تولى خالد البلطان رئاسة نادي مدينته "الحزم"، واستطاع قيادته للتأهل إلى الدوري السعودي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعدما وصل إلى نهائي الدوري، في إنجاز لم يحقق من قبل.

وبعدها البلطان رئاسة نادي الشباب للمرة الأولى عام 2055 حتى 2014 ميلاديًا، استطاع خلال تلك الفترة أن يحقق العديد من البطولات والإنجازات.

قاد البلطان نادي الشباب للتتويج ببطولة الدوري السعودي مرتين عامي 2006 و 2007، بالإضافة إلى كأس الأمير فيصل بن فهد أعوام 2008 و 2009 و 2011، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات أعوام 2007 و 2009 و 2014، وبطولتي كأس الخليج للأندية، وبطل الدوري لأبطال العرب موسمين، وكأس الكؤوس الآسيوية عام 2001.

صفقات تاريخية ومواقف مثيرة للجدل

إساءة وسخرية وتجاوزات .. أزمات ومواقف صادمة لخالد البلطان

من المعروف لدى الجميع، أن خالد البلطان يمتلك قوة تفاوضية كبيرة، وذلك بعدما أبرم الكثير من الصفقات، لعل أبرزها الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، وغيرها الكثير من الصفقات القوية.

كما معروفًا للجميع بأن البلطان هو صاحب التصريحات والمواقف المثيرة للجدل في الكرة السعودية، لعل أبرزها عام 2007، حينما أجرى حوارًا صحفيًا مع صحيفة الرياضية، وحمل الحوار عبارات غير مقبولة ضد الأمير فيصل عبد الرحمن.

واشتبك البلطان أيضًا مع أحد مشجعي نادي الهلال في عام 2009، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، حيث أكد على أنه تعرض لاستفزازات من جانب جماهير الهلال، وصلت إلى إساءات لفظية وشتائم في حق والده ووالدته.

وأساء أيضًا البلطان لجماهير النادي الأهلي، حينما أكد على أنها جماهير عادية مثل أي جماهير، كما شكك أيضًا في فريق الأهلي موسم 2011-2012، حيث طالب بحضور لجنة الرقابة على المنشطات في المباراة التي جمعت بينهما.

تم إيقاف البلطان لمدة عام كامل، بسبب خروجه بتصريحات جارحة ضد أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة السعودي السابق، حيث قال نصًا بالعامية السعودية في لقاء تليفزيوني: "أنا أقدح من راسي ماني زيه كل واحد يمسكه و يفوته بجدار وإلا زيه كل واحد يمسكه براي ويمشي ولو شلنا الصفات الاعتبارية ترى أنت الخسران الأكبر يا أحمد عيد انتبه".

وغيرها وغيرها من الأزمات، والتي كان آخرها اتهام حسين عبد الغني المدير التنفيذي لنادي النصر، بأنه أطلق عبارات عنصرية ضد البرازيلي سيباستياو دي فريتاس لاعب الشباب في المباراة التي جمعت بينهما، ليتم توقيع عقوبة ضد البلطان بالإيقاف 3 أشهر بسبب ما بدر منه، بعدما تم التأكد بأن تلك الاتهامات ليست لها أي أساس من الصحة.

رفض رئاسة الهلال والنصر!

كشف خالد البلطان في حوارًا سابقًا له، عن أنه كان قريبًا للغاية من تولي رئاسة نادي النصر، بعدما اتفق على كل شيء مع الأمير عبد الرحمن بن سعود، ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

البلطان أشار إلى عدم شعوره بالارتياح وعدم الرغبة في تولي هذا المنصب، تسبب في تراجعه عن الاتفاق الذي تم، مرسلًا خطابًا للاعتذار، مرفقًا بشيك مالي دعمًا منه للنادي، ليزور الأمير عبد الرحمن في منزله بسبب شعوره بأنه تسبب له في الإحراج.

البلطان أكد أيضًا خلال تصريحات صحفية، إلى أن رئاسة نادي الهلال عرضت عليه مرتين، بعد استقالة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ولكنه رفض، بسبب ما قدمه مع نادي الشباب.

وأشار البلطان إلى أن رفضه رئاسة الهلال جاء بسبب صناعة المجد مع نادي الشباب، وارتباطه باسمه وتاريخ، فكان من الصعب عليه رئاسة نادٍ آخر.