شجار وطرد .. توخيل يدعم مطلب الجمهور بمنع تايلور من التحكيم لتشيلسي!

انتقد توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، حكم مباراة فريقه ضد توتنهام، أنتوني تايلور، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين.

ديربي لندن شهد خلافًا بين توخيل ومدرب توتنهام، أنطونيو كونتي، والذي امتد لبعد المباراة مما دفع الحكم إلى طرد الألماني.

وشهد اللقاء حالات جدل تحكيمية تخص هدفي توتنهام، إذ جاء الأول بعد مطالبة هافرتيس بالحصول على مخالفة والثاني أيضًا بسبب مطالب بمخالفة.

ما سبب شجار كونتي وتوخيل؟

اشتعل الخلاف بين كونتي وتوخيل مع تسجيل توتنهام الهدف الأول، إذ احتفل المدرب الإيطالي بجنون بينما اتجه له الألماني ليعترض على الهدف.

لكن الاعتراض لم يكن هادئًا مما تسبب في نشوب خلاف بين المدربيّن أوقفه الحكم بإعطاء بطاقة صفراء لكلٍ منهما.

ولكن مع نهاية المباراة وهدف هاري كين القاتل، اتجه توخيل لتحية كونتي ليرفض الأخير مصافحته ويصرخ في وجهه ويحتد الخلاف مرة أخرى وينتهي ببطاقة حمراء لمدرب تشيلسي.

ماذا قال توخيل عقب التعادل مع توتنهام؟

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "هل يمتلك الحكم تايلور تاريخًا من القرارات السيئة ضد تشيلسي؟ لا أعتقد أنّ الجمهور فقط هو من يصدق ذلك، بل أؤكد لك أنّ كل من في غرفة الملابس يؤمن بذلك”.

وتابع: “لا أفهم كيف احتسب الحكم الهدف الأول رغم وجود تسلل، ولا أعلم منذ متى لا يعتبر شد شعر اللاعب (إشارة لمخالفة على كوكوريلا) لا يؤدي إلى طرد”.

المدرب الألماني واصل هجومه بقوله: “جذب لاعب من شعره ومخالفة في آخر ركنية وكلها أمور لا تحتسب أمر لا يمكن تقبله. لا يمكن أبدًا احتساب الهدفين والنتيجة غير عادلة ونستحق الفوز لأننا كنا الطرف الأفضل “.

وحول مقترح من الجماهير لمنح تايلور من التحكيم مجددًا لتشيلسي، علّق توخيل: “بالطبع سيكون الأمر أفضل، ولكن للأمانة هناك ايضًا حكام على تقنية الفيديو فالأمر معقد، فاللاعب تم جذبه من شعره وربما لم يراها الحكم لكن تقنية الفيديو موجودة لذلك”.

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وواصل: “حينما قام ريس جيمس بمخالفة تكتيكية حصل على بطاقة صفراء، هل تعلم كم مخالفة تكتيكية قام بها هويبيرج اليوم؟لقد اعتدى على جيمس والحكم منح إتاحة الفرصة ولم يعد لمنحه البطاقة الصفراء. كذلك بيتانكور قام بثلاث، أربع ، خمس أو ست مخالفات دون عقوبة”.

واختتم: “المباراة القادمة لن أكون متواجد على مقاعد البدلاء بسبب البطاقة الحمراء، لكن تخيلو سوف يقوم بالتحكيم على مباراة أخرى”.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي انتصر في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي على إيفرتون ليحصل على أربع نقاط من مباراتين.