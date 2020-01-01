شتيجن يتفانى في تنفيذ تعليمات برشلونة داخل الحجر الصحي

الحارس الألماني يثير إعجاب مشجعي برشلونة

أثار حارس برشلونة تير شتيجن، إعجاب المشجعين، بإظهار التزامه الكامل بتعليمات النادي للاعبيه، بعد تعليق النشاط بشكل مؤقت بسبب وباء كورونا.

ونشر الدولي الألماني مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو يتدرب بكل جدية داخل المنزل، وكأنه يقوم بتدريباته الصباحية في النادي.

واضطر النادي الكاتالوني، لتعليق التدريبات داخل مركز التدريب، بعد تفشي الوباء التاجي في البلاد، بتسجيل عشرات الحالات بشكل يومي الأسبوع الماضي.

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ويتدرب لاعبو البرسا داخل منازلهم، ببرامج تدريبية يتابعها الجهاز الفني عن بعد، للحفاظ على لياقة اللاعبين، إلى أن ينتهي موعد الحجر الصحي داخل المنازل.

وقام الاتحاد الإسباني بتعليق النشاط الكروي حتى الشهر المقبل، وهو ما فعله الاتحاد الإنجليزي وباقي المسؤولين في التدريبات الكبرى، لاحتواء المرض ومنع انتشاره.

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وضرب الفيروس بعض اللاعبين والمدربين في الأيام القليلة الماضية، منهم على سبيل المثال مدافع يوفنتوس روجاني، وكذلك المدير الفني لآرسنال مايكل آرتيتا.

وقبل تعليق الليجا، كان برشلونة يعتلي صدارة الدوري برصيد 58 نقطة، متقدمًا بنقطتين على الغريم الأزلي ريال مدريد.