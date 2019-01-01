شتيجن يبعث رسالة لكوتينيو ويكشف عن معاناته مع ألمانيا

الحارس الألماني لم يفقد الأمل في إزاحة نوير من عرين الناسيونال مانشافت

بعث حارس مرمى برشلونة تير شتيجن، رسالة مفعمة بالأمل لزميله السابق فيليب كوتينيو، بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة قبل غلق الميركاتو الصيفي الأخير.

وتمنى الحارس الألماني كل التوفيق للدولي البرازيلي في تحديه الجديد مع عملاق البوندسليجا، ليستعيد ثقته في نفسه مرة أخرى، بعد تجربته المأساوية مع البلو جرانا.

وعانى لاعب الإنتر السابق الأمرين مع البرسا منذ قدومه من ليفربول في شتاء 2018 في صفقة قياسية، كبدت الكاتلان أكثر من 140 مليون يورو، إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، ليضطر النادي لإرساله إلى "آليانز آرينا" على سبيل الإعارة، مع منح البايرن حق الاحتفاظ به مقابل 120 مليون من نفس العملة.

وقال شتيجن T-Online "أتمنى أن يستمتع بوقته مع بايرن ميونخ، إنه ليس لاعبًا رائعًا فحسب، بل أيضًا على المستوى الشخصي، نعرف أن الأمر لم يكن سهلاً عليه في برشلونة، لذلك أتمنى أن يستمتع بكرة القدم مرة أخرى مع البايرن، وآمل أن يشعر بالراحة في ألمانيا".

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في أزمة جلوسه على مقاعد البدلاء لزميله في المنتخب الألماني مانويل نوير، رغم عروضه المذهلة مع برشلونة منذ سنوات، فأجاب قائلاً "الوضع ليس سهلاً لكن الصبر يبقى دائمًا جزءًا من وظيفة لاعب كرة القدم، وهناك لحظات في مسيرتك الاحترافية تضطر خلالها للانتظار".

للنسخة الرابعة على التوالي.. تقييم نيمار لا يتغير في #FIFA19 ⭕️ pic.twitter.com/pQBser0bbg — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 9, 2019

وختم حديثه في هذه الجزئية "بطبيعة الحال أريد أن أكون ناجحًا. وبالنسبة لي, لقد حددت أولوياتي بأن أكون الحارس الأول للمنتخب الوطني، لكن ليس بأي ثمن، كرة القدم لا تتغير لكن بالنسبة لي الإنسانية تبقى الشيء الأهم. ما أريده بحث أن أنظر إلى المرآة وأقول لنفسي أنني عملت بجد وأمانة لأحقق أهدافي وطموحاتي".