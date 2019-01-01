شتيجن عن صناعته لهدف سواريز: هذا ما كان ينقصني

تير شتيجن حارس مرمى برشلونة سعيد بصناعته للهدف الأول لفريقه اليوم في مواجهة خيتافي بالجولة السابعة من الليجا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز اليوم أمام نظيره خيتافي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شتيجن عقب اللقاء وأكد خلالها أن الفريق تطور بشكل ملحوظ خلال المباراة وتحسن دفاعيًا.

وقال شتيجن: "أردنا أن نحقق الفوز خارج ملعبنا لكن اللعب أمام خيتافي وفي ملعبهم ليس بالأمر السهل، الأهم أننا نضع كل تركيزنا في الفترة المقبلة، لقد تعرضنا للكثير من الفرص في المباريات السابقة وهذا لم يحدث اليوم".

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وأضاف: "الخبرة خدمتنا في هذه المباراة لكن الأهم بالنسبة لنا أن نستمر في اللعب بشكل جيد والدفاع بهذه الصورة أيضًا، ربما وقعنا في بعض الأخطاء لكن في النهاية حققنا الفوز وهذا هو الأهم".

واختتم عن صناعته للهدف الأول: "دائمًا حراس المرمى يريدون المشاركة في اللعب ورأيت سواريز وحيدًا ومررت له الكرة في الوقت المناسب لكن هذا ليس بالأمر الكبير، كان ينقصني أن أصنع هدفًا في مسيرتي لكن دون مزاح السعادة تتملكني لكوني ساعدت الفريق على الفوز".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز للمرة الأولى هذا الموسم خارج ملعبه أمام خيتافي بهدفين نظيفين وصنع شتيجن الهدف الأول لصالح لويس سواريز.