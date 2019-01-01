شتيجن: زيارة دورتموند مرعبة وننتظر مساعدة ميسي

الحارس الألماني يُحذر من صرخة الرعب في "سيجنال ايدونا بارك"

اعترف حامي عرين برشلونة تير شتيجن بصعوبة مواجهة الغد التي ستجمع فريقه بخصمه القديم بوروسيا دورتموند على ملعبه "سيجنال ايدونا بارك"، في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وفي حديثه الروتيني مع الصحفيين على هامش سهرة الثلاثاء، قال الحارس الألماني "أعرف مدى صعوبة اللعب على هذا الملعب، لقد عانيت كثيرًا هنا عندما كنت مع جلادباخ، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".

وأضاف "ستكون ضربة بداية دوري الأبطال، وبطبيعة الحال نأمل أن تكون البداية جيدة، لنواصل المضي قدمًا في البطولات الأخرى".

وعن عودة ليو ميسي الذي شارك للمرة الأولى في التدريبات الجماعية أمس الإثنين وسافر مع الفريق إلى بوروسيا، قال "نأمل أن يكون معنا قريبًا لأنه سيساعدنا على تحقيق الأهداف التي نطمح إليها، والآن نفكر في الفوز بعيدًا عن ملعبنا".

وتابع "نعلم صعوبة الفوز بالمباراة، لكن كما ذكرت، سنحاول تحقيق الثلاث نقاط، أعتقد أننا حضرنا أنفسنا للمباراة بشكل جيد، وسنفعل كل شيء للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث. دائمًا هناك ضغط في دوري الأبطال، لكننا نعمل دائمًا على التعلم والاستفادة من أخطاء وأحداث الماضي، ونحن على يقين بأن مباراة الغد ستكون صعبة، وينبغي علينا أن نبدأ المشوار كما نُريد".

وعن توهج زميل الأمس باكو ألكاثير مع أسود الفيستفاليا، قال "إن مستواه لم يتغير، كان يؤدي معنا بشكل جيد، لكنه ذهب إلى دورتموند بحثًا عن المزيد من الدقائق، وكانت خطوة موفقة منه، لكني أتمنى أن يتوقف غدًا عن تقديم الأداء الجيد".

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول موقف ميسي من المشاركة قال "بالنسبة لي .. أريد رؤية ميسي على أرض الملعب لأنه مصدر إلهام للجميع، نحن نفتقد خدمات أفضل لاعب في العالم، لذا نأمل أن يلعب هذه المباراة ويساعدنا".

حمدالله لديكم لا خوف عليكم يا عالميين 🔥🔝



التعادل للنصر عن طريق النجم المغربي ⚽️#السد_النصر #آسيا_مع_جولpic.twitter.com/701tAld3Jc — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وختم حديثه عن ملعب سهرة الغد، بقوله "كل ما أستطيع قوله إنها مباراة صعبة وعلى ملعب معقد به جماهير مجنونة، وبالنسبة لنا، سنفعل كل شيء لمنع تأثير ذلك علينا، ومعروف عن سيجنال ايدونا بارك صرخة الرعب".