شتيجن: حلمت برؤية رويس في برشلونة

إشادة كبيرة يتلقاها نجم بوروسيا دورتموند من زميله في المنتخب الألماني

أكد مارك أندري تير شتيجن، أنه كان يطمح في رؤية زميله الألماني ماركو رويس في فريقه برشلونة.

نجم بوروسيا دورتموند ارتبط أكثر من مرة بالانتقال لبرسا، لكنه لم يتوصل لأي اتفاق مع النادي الكتالوني.

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ومع ذلك يؤمن شتيجن أن رويس كان بإمكانه الاستمتاع بمسيرة مميزة في كامب نو.

وقال الألماني عن مواطنه:"أي كرة قدم يلعبها؟ كان يستطيع التألق والتأقلم هنا في برشلونة".

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وأضاف:"رويس لاعب مفيد جداً لأي فريق، ولكنه سعيد في برشلونة هو وعائلته".

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وتابع:"يمكنه اللعب في أي نادي كبير وفقاً لما قدمه السنوات الماضية، مع ذلك له كل الاحترام على قراره بالبقاء في ألمانيا".

يذكر أن صاحب الـ29 عاماً نجح في تسجيل 17 هدف وصنع 10 في 27 مباراة مع دورتموند هذا الموسم.