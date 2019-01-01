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شتيجن: حلمت برؤية رويس في برشلونة

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Alex Grimm/Bongarts/Getty Images
إشادة كبيرة يتلقاها نجم بوروسيا دورتموند من زميله في المنتخب الألماني
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد مارك أندري تير شتيجن، أنه كان يطمح في رؤية زميله الألماني ماركو رويس في فريقه برشلونة.

نجم بوروسيا دورتموند ارتبط أكثر من مرة بالانتقال لبرسا، لكنه لم يتوصل لأي اتفاق مع النادي الكتالوني.

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ومع ذلك يؤمن شتيجن أن رويس كان بإمكانه الاستمتاع بمسيرة مميزة في كامب نو.

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وقال الألماني عن مواطنه:"أي كرة قدم يلعبها؟ كان يستطيع التألق والتأقلم هنا في برشلونة".

وأضاف:"رويس لاعب مفيد جداً لأي فريق، ولكنه سعيد في برشلونة هو وعائلته".

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وتابع:"يمكنه اللعب في أي نادي كبير وفقاً لما قدمه السنوات الماضية، مع ذلك له كل الاحترام على قراره بالبقاء في ألمانيا".

يذكر أن صاحب الـ29 عاماً نجح في تسجيل 17 هدف وصنع 10 في 27 مباراة مع دورتموند هذا الموسم.

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