شتشيسني: لو كنت مدربًا لبرشلونة لم أكن لأدفع بلاعب في حالتي!

شتشيسني لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع برشلونة...

تواصل جماهير برشلونة، انتظارها لمشاهدة الظهور الأول للحارس فويتشيك شتشيسني، بقميص الفريق الكتالوني، إلا أن الحارس البولندي، نفسه يعتقد أنه لم يكن يستحق المشاركة قبل ذلك.

وكان الحارس البولندي، قد انضم إلى برشلونة، مطلع أكتوبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد عودة البولندي من الاعتزال، ليكون بديلًا لتير شتيجن، الذي يغيب عن الفريق الكتالوني لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وكانت بعض التقارير قد كشفت أن شتشيسني، يشعر بالغضب والاحباط بسبب عدم مشاركته مع برشلونة، حتى هذا الوقت، إلا أن البولندي صاحب الـ 34 عامًا، نفى تلك الأنباء.

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وقال شتشيسني في تصريحات لقناة " Eleven Sports": "في البداية قلت إنني يجب أن استعيد لياقتي البدنية، وكان هذا أهم شيء، الآن أن مستعد تمامًا للعب، من حيث التحضير البدني والعقلي".

وأضاف: "ولكن لا أخفي حقيقة أنني لو كنت مدربًا لهذا الفريق، لم أكن أدفع بلاعب في حالتي، لذا من الصعب أن أشعر بالإحباط من هذا الموقف".

وتابع: " عندما كان الفريق يمر بلحظات صعبة وحاولت وسائل الإعلام الضغط علي، كنت أول من قال إن الحارس بينيا يستحق الثقة الكاملة وإنه يلعب بمستوى جيد، لدي منظور مختلف، أعتقد أنني قادر أيضًا على تقييم الأشياء بشكل أكثر موضوعية وأقل أنانية".

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء يوم غد السبت ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.