شبيه بريال مدريد؟ .. ألفيش مستاء من لون قميص فريقه الجديد

السبب العودة إلى كامب نو!

أكد النجم البرازيلي دانييل ألفيش أنه مستاء بسبب العودة إلى كامب نو بقميص فريق لا يخص برشلونة، بالأخص بسبب لونه الأبيض.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها النجم الكبير، وأكد خلالها أنه لا يشعر بأي غضب من جوان لابورتا أو تشافي هيرنانديز بسبب رحيله.

وقال ألفيش: "أنا لست مجروحًا، أنا ممتن بشكل كبير لتشافي ولابورتا وللنادي لجعلي أعيش تلك الأشهر الستة، أعلم أن العودة كانت صعبة لكن بفضلهم حدث ذلك".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي كنت سأحبه بدلًا من الوضع الحالي لو كانوا قد أخبروني بشكل مبكر عن ذلك، حتى أستطيع توديع الجميع بشكل لائق".

وأردف: "لم أفعل ذلك في آخر مباراة فلم أكن أعلم إذا كنت سأستمر في الأساس أم لا، لكنني كنت أعلم أن عقدي لمدة ستة أشهر وليست خمسة أعوام".

وأكمل: "لحسن الحظ كرة القدم منحتني فرصة أخرى لأودع الجميع، بمجرد أن تشجع ذلك الفريق لا تتوقع عن ذلك أبدًا".

وأنهى كلماته: "الأمر غريب أن أعود في قميص غير ذلك لخاص ببرشلونة، ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي، لكن الشيء الوحيد الذي لا يعجبني هو العودة إلى كامب نو بالقميص الأبيض، ذلك صعب بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ألفيش كان قد عاد لبرشلونة في يناير الماضي وقدم مستويات طيبة في مباريات صعبة قبل أن يعلن النادي انتهاء عقده وعدم تجديده.