"شبهة رشوة" .. دعوة خاصة من الاتحاد السعودي لحضور المونديال تشعل الخلاف

اتحاد الكرة السعودي يدعو الإعلاميين بدعوات شاملة تكاليف السفر والإقامة لدعم المنتخب في كأس العالم قطر 2022

كشف الإعلامي الرياضي صالح الطريقي عن تلقيه دعوة خاصة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمؤازرة المنتخب الوطني في مهمته بكأس العالم قطر 2022، لكنه رفضها، موضحًا أن الأمر يقع به شبهة رشوة من المسؤولين له.

الأخضر يستهل مشواره في الحدث العالمي، حيث المشاركة السادسة في تاريخه، بمواجهة الأرجنتين في 22 من نوفمبر الجاري، ثم ملاقاة بولندا في يوم 26، ويختتم دور المجموعات بمواجهة المكسيك في يوم 30 من الشهر ذاته.

الطريقي أوضح أن اتحاد القدم قام بدعوته لحضور المونديال، على أن يتحمل الاتحاد تكاليف السفر والإقامة والمصاريف طوال الرحلة، لكنه رد بالرفض، بداعي أنه مال عام، لا يحق لإعلامي الانتفاع به.

لكن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي الصرامي اختلف معه، متعجبًا من رفض دعم وزارة الرياضة للمشجعين لدعم المنتخب في قطر، في الوقت الذي ينتفع به المواطنون من عديد الامتيازات من وراء القروض والصناديق العقارية والزراعية والصناعية من قبل وزارة المالية.

فجاء رد الطريقي موضحًا أن الدعوة بها شبهة رشوة: "حتى لا تخلط الأوراق، أولًا: من حق أي مواطن أن تحقق له مؤسسات الدولة حياة كريمة، وألا تأخذ منه فوائد، ومن واجبات المواطن أن يسدد القرض بانتظام، ليستفيد مواطن آخر، ثانيًا: الحديث عن الإعلامي وليس المشجع، ومن مهام الإعلام مراقبة عمل المؤسسات، ودفع المال للرقيب فيه شبهة رشوة".

لكن صمم الصرامي على رأيه، مؤكدًا أن وزارة الرياضة واتحاد القدم من حقهما توفير كل سبل الراحة للمشجعين، لدعم المنتخب في المونديال، مواصلًا: "جميع الاتحادات الرياضية منها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي دائمًا صالح الطريقي يستشهد بهما، توجه دعوات للإعلام الرياضي و لنجوم الكرة في مناسباتها الرياضية مثل المونديال وبطولة أوروبا للمنتخبات، فهل رفضوا الحضور؟ أم كانوا أول الحاضرين!؟".