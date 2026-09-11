شبهات غسيل أموال وحماية من جانب جياني إنفانتينو؟.. اتهامات باختلاس الأموال تهزّ أسطورة الكاميرون صامويل إيتو

تكشف الوثائق والعقود التي اطّلعت عليها الصحيفة عن مطالبتين ماليتين بقيمة تناهز 455 ألف يورو و113 ألف يورو. ويُقال إن المبالغ حُوِّلت مباشرة إلى الحساب الشخصي للمسؤول البالغ من العمر 45 عاماً لدى بنك قطر الوطني في الدوحة. وجاءت هذه الأموال من مقابل المشاركة في مباراة ودية بين المنتخب الروسي والكاميرون، أُقيمت في موسكو في أكتوبر 2023.

وكانت روسيا قد استُبعدت من جميع البطولات الرسمية للفيفا واليويفا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما أضفى على المباراة بُعداً سياسياً حاداً. وكانت الكاميرون من بين الدول القليلة البارزة نسبياً التي أبدت استعدادها لمواجهة منتخب البلد المضيف من الأساس.

وقد وجّه عدة أعضاء سابقين في المجلس التنفيذي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم "فيكافوت"، ممن قال إيتو إنه أقصاهم عمداً من مناصبهم، اتهامات خطيرة. وذكروا أن مصير الأموال لا يزال غامضاً. وقبل أكثر من عام، طالبوا رسمياً لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي بالتحقيق في الوقائع، لكنهم لم يتلقّوا أي رد حتى يومنا هذا.

هل يحظى صامويل إيتو بحماية جياني إنفانتينو؟

هذا الصمت المتواصل يغذّي الشكوك داخل الاتحاد الكاميروني بأن اللاعب المحترف السابق ربما يحظى بحماية رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. فقد طالما اعتُبر إيتو أحد أبرز المؤيدين للمسؤول السويسري. وفي أحدث تطور، برز اسم المهاجم السابق ذي المستوى العالمي في الخطوات القانونية التي اتخذها الفيفا ضد اليويفا، حيث يُدرَج صراحةً بوصفه مؤيداً لخطة إنفانتينو الفاشلة الرامية إلى بيع حصص في كؤوس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

ونفى الفيفا بشدة أي تأثير، مشدداً على استقلالية المحققين الداخليين: "لا يملك رئيس الفيفا أي تأثير على الهيئات المستقلة في الفيفا. ويرحّب الفيفا بالتدقيق المشروع. غير أن هذا التدقيق ليس رخصة لنشر اتهامات لا أساس لها ضد رئيس الفيفا".

وعلى أرض الواقع، لا يزال المنتقدون متشككين. فقد قال الصحفي جيباي جاتاما، الذي كان ضمن قيادة "فيكافوت" بين عامي 2021 و2022 قبل أن يُطرد لاحقاً: "على حد علمي، لا توجد وثائق محاسبية أو مصرفية تثبت أن الأموال التي حُوِّلت إلى حساب صامويل إيتو الخاص في قطر جرى تحويلها لاحقاً إلى حساب رسمي لـ"فيكافوت" أو سُجِّلت في حساباته". وأضاف: "يفسّر المعنيون بكرة القدم الكاميرونية صمت الفيفا على أنه دعم سياسي ومؤسسي لصامويل إيتو".

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ما هي الأندية التي لعب لها صامويل إيتو؟

ولا يُخفي إيتو، الذي ينفي اتهام الاختلاس، علاقاته الوثيقة برئيس الفيفا. ففي مقابلة مع فرانس 24، تحدث إيتو مؤخراً بحماس قائلاً: "في قلبي، أصبح الرئيس جياني أكثر بكثير من مجرد شخصية في عالم كرة القدم، بل أخ، أخ أكبر، صديق، شخص تابعنا صعوده، شخص دعمناه، وبنينا معه أشياء تخدم كرة القدم".

وخلال مسيرته الكروية، لعب الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي أربع مرات لأندية من بينها ريال مدريد وتشيلسي وإيفرتون. غير أن أزهى فتراته كانت مع برشلونة، حيث شكّل ثلاثياً هجومياً متميزاً إلى جانب ليونيل ميسي وتييري هنري، ومع إنتر . وقد أحرز لقبين في دوري أبطال أوروبا وعدداً من البطولات المحلية.