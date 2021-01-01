"شبح في الملعب"، "وكريستيانو، هل أنت هنا؟" .. انتقادات لاذعة لرونالدو في إيطاليا!

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتلقى الكثير من الانتقادات في إيطاليا، وزادت تلك الانتقادات بعد التعادل مع فيورنتينا!

يتعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي للكثير من الانتقادات في الأيام الأخيرة بسبب مستواه مع البيانكونيري.

تلك الانتقادات زادت بشكل ملحوظ بعد تعادل الفريق أمام فيورنتينا وضياع أمل التتويج بالدوري الإيطالي، وخسارة يوفنتوس للقبه المفضل في السنوات الأخيرة.

ورصدت صحيفة "ماركا"، أبرز تلك الانتقادات، والتي أبرزتها الصحف الإيطالية في الساعات الأخيرة بشكل واضح عبر صفحاتها.

صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، كتبت: "يوفنتوس يبدو مفككًا ولا يملك طريقة لعب واضحة، وبلا روح، وكريستيانو يبدو كالشبح في الملعب".

القلق على مستوى رونالدو وانتقاده تخطى الصحيفة الواحدة وكتبت "لا جازيتا ديلو سبورت": "كريستيانو، هل أنت هنا؟".

ووصلت الانتقادات لصحيفة المدينة، "توتو سبورت"، والمقربة من البيانكونيري والتي أكدت أن مستقبل اللاعب في يوفنتوس غير مضمون حال لم يصعدوا لدوري أبطال أوروبا".

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وكتبت الصحيفة: "لو لم يصعد الفريق لدوري أبطال أوروبا لن يتمكن من توفير راتب رونالدو، ووقتها سيبحث عن تحديات أخرى، ربما في مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان".

جدير بالذكر أن الكثير من تلك الانتقادات تأتي بسبب غياب رونالدو عن التسجيل في الدوري الإيطالي منذ لقاء نابولي في السابع من أبريل، وبسبب إهداره لفرصة محققة ضد فيورنتينا في نهاية اللقاء كانت كفيلة بتغيير النتيجة لفوز يوفنتوس.