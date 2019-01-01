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الدوري الإنجليزي الممتاز

شبح الإصابات يحوم فوق أولد ترافورد - 4 تغييرات اضطرارية بالشوط الأول

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Getty Images
قمة البريميرليج إلى المستشفى
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يعاني مانشستر يونايتد، في لقاء قمة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي أمام منافسه التقليدي ليفربول.

اللقاء المُقام على أرضية ملعب أولد ترافورد، شهد 4 تغييرات اضطرارية في الشوط الأول فقط منها 3 فقط للشياطين الحمر.

وخرج اللاعب الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 21، بسبب إصابة عضلية ليحل بدلاً منه البرازيلي أندرياس بيريرا.

بعد 4 دقائق تبعه مواطنه الإسباني خوان ماتا، ليحل بدلاً منه جيسي لينجارد العائد من الإصابة بعد غياب أسبوعين.

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ولأن المصائب لا تعرف الشياطين الحمر فقط، فلقد خرج البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، ليحل بدلاً منه الإنجليزي دانييل ستوريدج.

Roberto Firmino Liverpool 2018-19

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، تجددت إصابة لينجارد مرة أخرى وسط صمت تام في أجواء الملعب، ليحل التشيلي أليكسيس سانشيز بدلاً منه.

ليصبح الإنجليزي، أول لاعب يحل بديلاً ويخرج مرة أخرى في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي منذ كيفين لونج في مباراة بيرنلي ونيوكاسل بيناير 2015.

في حين أظهرت اللقطات محاولات المهاجم، ماركوس راشفورد التماسك من أجل استكمال اللقاء.

Marcus Rashford Manchester United 2018-19

لتصبح المرة الأولى التي يُجرى فيها 4 تغييرات في الشوط الأول منذ 10 سنوات في لقاء ويجان أمام فولهام.

وبتلك التغييرات من المنتظر أن يُجري ليفربول تغييرين في الشوط الثاني، على أن يُكمل يونايتد اللقاء بنفس الأسماء أو منقوصاً حال إصابة أحد لاعبيه.

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