شباب الأهلي يجدد عقود عدد من لاعبيه

ملف الأجانب مازال مفتوحًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح شباب الأهلي في تجديد عقود عدد من لاعبيه البارزين، وهم ماجد ناصر وحسن إبراهيم وخلفان النوبي وعيسي وليد عبيد.

ويأتي ذلك ضمن حرص الإدارة على الاستقرار الفني والحفاظ على العناصر الرئيسية في الفريق استعدادًا للموسم القادم، والذي يسعى النادي من خلاله للحفاظ على لقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة والمنافسة على درع دوري الخليج العربي ومباراة السوبر أمام الشارقة وتقديم أداء جيد في دوري أبطال آسيا 2020.

واتخذ النادي قرار التجديد مع حارس مرماه صاحب الـ35 عامًا "ماجد ناصر" بعد مساهمته الجادة في تحقيق لقبي الكأس خلال الموسم الماضي.

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وكان حسن إبراهيم صاحب الـ28 عامًا قد تلقى عدة عروض من أندية الإمارات، لكن "فرسان دبي" نجحوا في تجديد عقده لـ3 سنوات قادمة، ونجح النادي كذلك في حماية شبابه من إغراءات المنافسين بالتجديد للنوبي صاحب الـ20 عامًا وعيسى وليد عبيد صاحب الـ21 عامًا.

وقد أعرب النوبي عن سعادته الكبيرة بالتجديد، بالقول عبر حسابه على إنستجرام "الحمدلله، تم تجديد عقدي مع نادي شباب الأهلي، وأشكر النادي على هذه الثقة، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن".

ويتبقى أمام إدارة شباب الأهلي حسم ملف الأجانب للموسم القادم، إذ تخلى النادي عن الثلاثي ماورو دياز وإيمليانو فيكيو وإيوفي لعدم تقديمهم مستوً مقنع الموسم الماضي.