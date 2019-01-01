شباب الأهلي يقترب من توقيع توأمة مع الوحدات الأردني

علاقة قوية تجمع بين شباب الأهلي والوحدات الأردني

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يتوجه وفدًا من نادي شباب الأهلي دبي، إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقية توأمة مع نادي الوحدات الأردني، بعد صياغة بنود الاتفاق بين الطرفين.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي الوحدات الأردني، عن مناقشات إيجابية تمت بين مسؤولي الناديين، وأن الاتفاقية ستعود بالنفع على الطرفين.

الدكتور بشار حوامدة رئيس الوحدات قال خلال تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية: "الاتفاقية تتضمن تبادل الخبرات بين الناديين، خاصة التبادل التقني والتكنولوجي، حيث ستبدأ بمنح نادي الوحدات أجهزة لفحص الجهد البدني واللياقة، إلى جانب التعاون المشترك في مجال التدريب والتسويق، وإعارة اللاعبين، وإقامة لقاء سنوي بين الناديين، من خلال إقامة معسكر تدريبي للوحدات ومباريات ودية، لضمان استمرارية الترابط والتعاون".

حوامدة تابع: "هناك أموراً أخرى تتضمنها الاتفاقية، ومنها الاستفادة الفنية بالإمكانات الهائلة لدى أكاديمية شباب الأهلي، مع إمكانية استعارة لاعبين من شباب الأهلي، وتوجه مستقبلي بإقامة مباريات ودية بين الناديين".

دعونا نحتفل بالقائد محمد عبد الشافي وأحد نجوم @ALAHLI_FC على مدار السنوات الماضية💞



لقبه شيفو وهو المحبب له من قبل المجانين👌، أسهم في بطولات الأهلي بفضل تميزه الدائم🥇



حقق كأس الأمم 2010 مع المنتخب المصري🏆، تهانينا لمن أبدع في الملاعب السعودية بمناسبة عيد ميلاده🎂 pic.twitter.com/PkremoicBW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

رئيس الوحدات أشار إلى أن هناك إمكانية لإقامة معسكر الوحدات فبراير المقبل في دبي، في ظل فترة التوقف التي ستشدها الدوري الأردني.

واختتم حوامدة تصريحاته قائلًا: "شباب الأهلي من الأندية العريقة في الإمارات، وهناك تعاوناً مشتركاً دائماً مع الوحدات، وحضور وفدًا من شباب الأهلي إلى فعاليات الملتقى السنوي الذي تعقده رابطة جماهير الوحدات، ممثلاً في عبد الكريم الحاج المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، والمستشار عيسى سبت المدير الرياضي للنادي".

يأتي ذلك ضمن إطار سعي نادي شباب الأهلي دبي وأيضًا الوحدات، لدعم العلاقات الطيبة التي تجمع بينهما خلال الفترة الماضية.