شباب الأهلي يستعد للإعلان عن أقوى صفقات ميركاتو الشتاء في الإمارات

لاعب كبير على أعتاب ارتداء قميص الفرسان الحمر

أشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية بناءً على مصادرها الخاصة أن شباب الأهلي نجح في التعاقد رسميًا مع الإسباني بيدرو كوندي نجم بني ياس في صفقة تُعد الأقوى في سوق الانتقالات الشتوي في الإمارات.

اللاعب صاحب الـ31 عامًا ارتدى قميص بني ياس قادمًا من الدوري اليوناني في أغسطس 2018، ويُعد منذ ذلك الوقت أحد أبرز نجوم دوري الخليج العربي الإماراتي.

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إذ خاض الموسم الماضي في الدوري الإماراتي 25 مباراة مع الفريق السماوي سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع 4، فيما لعب هذا الموسم 18 مباراة شهدت إحرازه لـ15 هدفًا منهم 7 خلال 12 مباراة في الدوري ومثلهم في كأس الخليج العربي بجانب هدف واحد في كأس رئيس الدولة.

وينتهي عقد كوندي مع بني ياس بنهاية الموسم الجاري وقد أبدى رغبته في فسخ العقد بدفع قيمة الشرط الجزائي والرحيل في سوق الانتقالات الشتوي، ويبدو أن هذا قد حدث بالفعل.

الصحيفة الإماراتية أكدت أن كوندي وقع بالفعل على عقود انضمامه لشباب الأهلي وسيُعلن عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، لكن دون الحديث عن مدة العقد الجديد أو القيمة المالية للصفقة.