فيديو - شباب الأهلي يهزم بني ياس بثنائية

شباب الأهلي يتصدر الترتيب مؤقتًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق شباب الأهلي الفوز أمام بني ياس بثنائية نظيفة، على ملعب راشد، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

بني ياس سنحت له أكثر من فرصة في الشوط الأول، جاء أخطرها في الدقيقة 24 بعدما استلم بيدرو كوندي تمريرة أمام المرمى تمامًا، تبعها برأسية غير متقنة، اصطدمت بالقائم، وأضاع فرصة هدف محقق على فريقه.

وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، نجح شباب الأهلي في إحراز الهدف الأول بعد عدة تمريرات من لاعبيه على حدود منطقة الجزاء، حتى وصلت إلى ليوناردو، الذي توغل إلى داخل المنطقة ثم سددها قوية في المرمى.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين، أحرز مارياني الهدف الثاني للشباب من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعد متابعة جيدة لارتداد الكرة من الحارس، ردها بتسديدة مقوسة سكنت الشباك.

الفوز منح شباب الأهلي الصدارة مؤقتًا برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الشارقة، والذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، فيما يأتي بني ياس في المركز الثامن بخمس نقاط.