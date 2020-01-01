شباب الأهلي يفتتح مشواره الآسيوي بالهزيمة أمام باختاكور

الفريق الإماراتي لم ينجح في الحفاظ على التعادل خارج أرضه

تلقى شباب أهلي دبي الإماراتي اليوم الإثنين، الهزيمة الأولى له أمام باختاكور الأوزبكي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب باختاكور المركزي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة 18 بهدف جلال الدين مشاريبوف، لينهي الشوط الأول لصالح فريقه.

وتمكن شباب الأهلي من العودة في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 من المباراة مدركين التعادل بهدف بيدرو كوندي، لكن سرعان ما أعاد باختاكور تقدمه من جديد بتسجيل دراجان تشيران هدف الفوز.

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الهزيمة جمدت رصيد الفريق الإماراتي عند صفر من النقاط، متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما يتصدر باختاكور الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

ويُنتظر أن تظهر ملامح المجموعة بعد الجولة الأولى، إذ يلتقى الهلال السعودي أمام شاهر خودرو الإيراني مساء الليلة.