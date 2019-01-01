دوري الخليج العربي | هل يقبل شباب الأهلي هدية بني ياس أم يُنقذ الوحدة آخر فرصه؟

مباراة مرتقبة في دوري الخليج العربي

انطلقت يوم أمس الثلاثاء مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وقد شهدت سقوط المتصدر الشارقة في فخ التعادل السلبي على ملعبه مع بني ياس في لقاء طُرد خلاله نجم الفريق الأهم إيجور كورنادو.

التعادل رفع رصيد الشارقة إلى 20 نقطة في الصدارة، لكنه سمح لشباب الأهلي بالاقتراب منه كثيرًا وتقليص الفجوة إلى نقطة واحدة فقط لكن فقط في حال هزم الوحدة في مباراة اليوم الأربعاء.

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شباب الأهلي .. هل يقبل هدية بني ياس؟

يعيش شباب الأهلي فترة ممتازة توجها بسحق الوصل في ديربي دبي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد والتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي، فيما كان قد حقق 5 انتصارات في الدوري وتعادل في واحدة ولم يخسر سوى مباراة كانت أمام النصر في الجولة الخامسة.

ويُعول الفريق خلال اللقاء على قوته الدفاعية لكبح جماح هجوم الوحدة الشرس، إذ لم يستقبل شباب الأهلي سوى 3 أهداف وهو أقوى دفاع في دوري الخليج العربي، لكنه مع هذا سيكون بحاجة لتحسين فعاليته الهجومية، إذ هو الأقل هجومًا بين فرسان القمة الثلاثة.

الفريق الأهلاوي لن يبحث عن الأداء القوي خلال المباراة بقدر السعي لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الكاملة ليقبل هدية بني ياس ويقترب أكثر ويزيد من الضغط على الشارقة في الصدارة، خاصة مع ظروفه الصعبة المتمثلة بغياب أكثر من لاعب عن اللقاء أبرزهم دافيد مارياني.

الوحدة .. الفرصة الأخيرة!

الوحدة على عكس مستضيفه، يمر بوضع صعب بعد خسارته الثقيلة أمام الجزيرة بأربعة أهداف دون رد في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، ولذا يأمل الفريق في مداواة جروحه ولن يكون هناك أفضل من الفوز على شباب الأهلي.

الفريق يتواجد حاليًا في المركز السادس بـ10 نقاط، لذا تُمثل المباراة له الفرصة الأخيرة أو على الأقل واحدة من تلك الفرص للعودة لسباق الفوز باللقب مع الثلاثي الشارقة وشباب الأهلي والعين، خاصة بعدما فرط بنقطتين بتعادله مع الوصل في الجولة السابعة.

المباراة صعبة كثيرًا على الوحدة وقد ازدادت صعوبتها كما أكد المدرب مانويل خيمينيز بالغيابات المؤثرة وأبرزها إسماعيل مطر وحمدان الكمالي للإصابة بجانب نجم الوسط نيكولاس ميليسي للإيقاف، لكن الاعتماد سيكون على الثنائي الهجومي سيباستيان تيجالي وكارليتوس لقهر الدفاع الأهلاوي وخطف النقاط الثلاثة.

3 نقاط وثأر وليوناردو!

أهمية المباراة لن تتوقف فقط عند النقاط الثلاثة المهمة جدًا للفريقين، لكنها ستُمثل للوحدة فرصة ثمينة للثأر من خسارته نهائي كأس الخليج العربي الموسم الماضي أمام شباب الأهلي بنتيجة 3-1.

المباراة ستكون الأولى لمهاجم شباب الأهلي "ليوناردو" ضد فريقه السابق "الوحدة"، إذ فاجأ المهاجم البرازيلي الجميع في سوق الانتقالات الصيفي بطلب فسخ عقده مع الوحدة ومن ثم انتقل في صفقة انتقال حر للفرسان الحُمر.

المثير أن ليوناردو كان صاحب هدف "إنهاء العقدة" الموسم الماضي حين قاد الوحدة لهزيمة شباب الأهلي لأول مرة منذ عام 2011، والمثير أيضًا أن اللاعب كان سيغيب عن المباراة بسبب طرده أمام النصر وإيقافه لـ4 مباريات لكن مشاركة منتخب الإمارات في خليجي 24 منحه الفرصة لمواجهة فريقه السابق بعدما استكملت عقوبة الإيقاف في كأس الخليج العربي.

موعد ومكان مباراة شباب الأهلي والوحدة في الدوري الإماراتي

تُقام المباراة عند السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت مصر، على استاد راشد في إمارة دبي وهو الملعب الخاص بشباب الأهلي.

المواجهات المباشرة بين شباب الأهلي والوحدة

شهدت المباريات الـ10 الأخيرة بين الطرفين تفوقًا واضحًا لشباب الأهلي، سواء التي جمعتهم في دوري الخليج العربي أو كأس الخليج العربي، إذ حقق الفريق الفوز في 4 مباريات فيما تفوق الوحدة في مباراتين وحسم التعادل المباريات الأربعة المتبقية.

على صعيد الدوري الإماراتي، نجح الوحدة في المباراة الأخيرة بين الطرفين وكانت خلال الموسم الماضي في كسر عقدة عدم الفوز على شباب الأهلي منذ 2011، إذ يعود له الفوز الأخير على الفرسان الحُمر لمباراة 28 مايو 2011 حين هزمه 2-0 في دوري المحترفين الإماراتي.