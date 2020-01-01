العين يُواجه الوصل في أقوى مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة

مباريات كبيرة ومنتظرة في البطولة

سحبت مساء اليوم الإثنين قرعة ربع ونصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي وقد أوقعت العين مع الوصل في أقوى مباريات دور الـ8.

وكانت أندية العين والشارقة والوصل والجزيرة وشباب الأهلي دبي والظفرة واتحاد كلباء وبني ياس قد تأهلت لدور الـ8 من البطولة، وقد حضر ممثلون عنها حفل القرعة بجانب أعضاء اللجنة الانتقالية في الاتحاد الإماراتي وعدد من النجوم السابقين ووسائل الإعلام المختلفة.

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وأسفرت القرعة عن مواجهة حامل اللقب شباب الأهلي دبي مع بني ياس، فيما سيلعب حامل لقب دوري الخليج العربي "الشارقة" فريق اتحاد كلباء، وسيلتقي الجزيرة مع الظفرة.

وتُعد مواجهة العين والوصل ثأرية للأول بعد خسارته لقاء الموسم الماضي في نفس البطولة بنتيجة 5-3 لصالح الإمبراطور.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الشارقة واتحاد كلباء مع المتأهل بين العين والوصل في نصف النهائي الأول، فيما يجمع الثاني بين الفائزين من مباراتي بني ياس وشباب الأهلي والجزيرة والظفرة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ8 يومي 21 و22 فبراير القادم، فيما ستُلعب مباراتي نصف النهائي يوم 10 مارس 2020، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقًا.

يُذكر أن نادي النصر نجح في الفوز باللقب الأول في موسم الكرة الإماراتية الجاري، ذلك بعد فوزه على شباب الأهلي دبي وتتويجه بكأس الخليج العربي الإماراتي.