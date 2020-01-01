شكوك حول لحاق ماجد ناصر ولوفانور بمباراة شباب الأهلي والعين

مباراة قمة الجولة القادمة من الدوري الإماراتي

يحل شباب الأهلي ضيفًا على العين في استاد هزاع بن زايد يوم غدٍ الخميس ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد بات مهددًا ببدء اللقاء دون نجميه ماجد ناصر ولوفانور.

وصعد شباب الأهلي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي بانتصاره في الجولة الماضية على اتحاد كلباء 2-0 وسقوط المتصدر السابق "الشارقة" الصادم أمام الظفرة بثلاثة أهداف دون رد، فيما نجح العين في الحفاظ على مقعده الرابع في الجدول بانتصاره الثمين والمثير على الوحدة بهدف لابا كودجو.

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وكان حارس المرمى الإماراتي والمهاجم البرازيلي قد تعرضا لإصابة أجبرتهما على الخروج من مباراة اتحاد كلباء في الجولة الماضية، وقد شكك المدرب رودولفو أروابارينا في إمكانية خوضهما مباراة العين خوفًا من تفاقم الإصابة.

إذ قال "الثنائي ماجد ناصر ولوفانور في مرحلة العلاج، من المقرر أن نجتمع مع الجهاز الطبي لمعرفة الحالة الصحية لكليهما، لكننا سنحاول في الفترة القادمة أن يتجنب اللاعبون الإصابات وتفاقمها".

وأضاف المدرب الأرجنتيني حول مواجهة العين "سنحاول تقديم مباراة جيدة أمام فريق قوي يمتلك لاعبين أصحاب خبرة، سنسعى لتقديم كرة قدم حقيقية وتحقيق الفوز وحصد تلك النقاط المهمة في مشوار الدوري الطويل".

"لا يُمكن أن نطلق لقب "مدرب مؤقت" على غازي فهد مدرب العين الحالي، طالما وضع النادي ثقته به فالأكيد أنه يمتلك القدرات المناسبة ليقود فريق كبير، ولديه طموحات ليُقدم أداءً جيدًا، وقد نجح في قيادة الفريق للفوز في المباراة الأخيرة، تلك الظروف لا تمنحنا أي أفضلية والمباراة ستكون صعبة".