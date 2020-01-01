أحمد خليل يتحدث عن تطورات عقده وبحث شباب الأهلي عن مهاجم جديد

شباب الأهلي يسعى لدعم هجومه

قال أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي أنه لا يشغل باله أبدًا بقضية سعي ناديه لضم مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، موضحًا أن تركيزه منصب على عمله وتدريباته وأدائه مع الفريق.

ونجح شباب الأهلي يوم الجمعة الماضي في تخطي الجزيرة والتأهل لنهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، حيث سيلعب ضد النصر في النهائي يوم الجمعة القادم على استاد زعبيل بنادي الوصل في إمارة دبي.

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وأعرب أحمد خليل عن سعادته بهذا الإنجاز خاصة أنه يأتي مع تصدر شباب الأهلي لجدول ترتيب دوري الخليج العربي بفارق 5 نقاط عن الشارقة، وقد اعترف المهاجم بصعوبة اللقاء وقوة المنافس الذي يضم عددًا من النجوم الكبار كما قال.

وحول عقده مع الفرسان الحُمر والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، قال المهاجم الدولي الإماراتي "مازال هناك 6 أشهر في عقدي مع شباب الأهلي، ولا جديد في الأمر".

وردًا على سؤال حول أي عروض وصلته، قال "لا جديد حتى الآن، لكن القادم أفضل إن شاء الله".

وأخيرًا قال عن سعي شباب الأهلي لضم مهاجم في ميركاتو يناير، وحسبما نقلت صحيفة الاتحاد، "تلك وجهة نظر الإدارة ويحق للنادي تقييم الأمور كما يريد وفعل ما يشاء، لا يُمكنني التعليق على هذه الأمور، كما أن الأمر لا يشغلني، فأنا لا أهتم سوى بعملي وتدريباتي لأكون في أتم الجاهزية دومًا".

يُذكر أن أحمد خليل يتصدر قائمة هدافي شباب الأهلي في الدوري الإماراتي بجانب ليوناردو دي سيلفا، وأحرز كل منهما 6 أهداف.