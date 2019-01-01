شباب الأهلي الأكثر تتويجًا خلال العقد الأخير في الإمارات

العين الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإماراتي

حل شباب الأهلي في المركز الأول ضمن قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات خلال العقد الأخير في الإمارات، وتحديدًا خلال الفترة بين 1 يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2019.

ورغم أن الفرسان الحُمر لم يتوجوا بلقب الدوري الإماراتي سوى مرتين إلا أن بطولات الكؤوس منحتهم الصدارة على حساب أندية أخرى أبرزها العين المتوج بأربعة ألقاب لدوري الخليج العربي.

الهلال الأكثر تتويجًا في السعودية خلال العقد الأخير

شباب الأهلي نجح في حصد 11 بطولة هم لقبين للدوري الإماراتي و4 ألقاب لكأس الخليج العربي و3 لكأس السوبر العربي ولقبين لكأس رئيس الدولة الإماراتي.

العين هو أكثر أندية الإمارات فوزًا بدوري الخليج العربي خلال العقد برصيد 4 ألقاب، وقد أضاف لهم لقبين لسوبر الخليج العربي ولقبين لكأس رئيس الدولة ليُصبح مجموع ألقابه 8 ألقاب.

الوحدة يتواجد في المرتبة الثالثة برصيد 7 ألقاب أبرزها لقب الدوري الإماراتي عام 2010، ومن ثم الجزيرة بـ6 ألقاب أبرزها لقبي الدوري عامي 2011 و2017.

وحصلت أندية الشارقة والإمارات والنصر على لقبين خلال العقد الأخير في الكرة الإماراتية، لكن الأول فقط من بينها الذي تُوج بلقب الدوري وحدث هذا عام 2019.

ودون ناديا الشباب وعجمان اسمهما ضمن قائمة المتوجين في الإمارات خلال العقد الأخير بحصول الأول على كأس الخليج العربي عام 2011 والثاني على نفس البطولة عام 2013.