مدرب بني ياس يصب غضبه على تقنية الفيديو بعد الخسارة من الفجيرة

المدرب الألماني يعبر عن استيائه من التحكيم في مباراة الفجيرة.

أبدى الألماني ونفريد شايفر، المدير الفني لفريق بني ياس الإماراتي، غضبه ضد حكم الفيديو المساعد "VAR"، بعد هزيمة فريقه أمام الفجيرة بالدوري.

بني ياس خسر من الفجيرة بهدف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

شايفر قال خلال تصريحات عقب المباراة: "لا أعرف لماذا تم إلغاء هدف بني ياس الأول بداعي التسلل، ثم تدخلت تقنية حكم الفيديو وألغت الهدف الثاني".

المدرب الألماني تابع: "بعد إلغاء الهدفين، لم تدخل تقنية حكم الفيديو أو الحكم في احتساب ركلة جزاء واضحة لفريق بني ياس في الوقت بدل الضائع".

ونفريد أردف: "لم ألعب بشكل جيد خلال الشوط الأول، ولكنه دخل بشراسة وضغط عالي في الشوط الثاني من المباراة".

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وواصل: "أحزنني عودة لاعبي بني ياس إلى بيوتهم بالخسارة، رغم تقديم هذا المستوى القوي، والسبب يعود إلى تقنية حكم الفيديو والتحكيم".

واختتم شايفر تصريحاته قائلًا: "جاء دور وسائل الإعلام لإيصال الحقيقة، والتحدث عن أخطاء حقكم الفيديو والتحكيم".

بني ياس يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الفجيرة المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.