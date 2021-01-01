شاو : هجوم مورينيو لم يجبرني على الرحيل عن مانشستر يونايتد

اختار القتال لإثبات نفسه

أكد لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، أنه لم يفكر في الرحيل عن النادي الإنجليزي خلال فترة تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو.

صاحب الـ25 سنة تعرض للعديد من التقلبات خلال فترته مع الشياطين الحمر، حيث توترت علاقته بشكل كبير مع مورينيو، قبل رحيل البرتغالي عن النادي.

مدرب توتنهام الحالي سبق أن انتقد شاو بالتحديد في وسائل الإعلام، بسبب بعض الأخطاء الفردية التي قام بها مع الفريق.

ومن جانبه قال اللاعب الإنجليزي:"كانت واثقًا بنفسي رغم كل الأوقات الصعبة التي مررت بها مع الفريق، الناس كان يفكرون في رحيلي لكني اخترت القتال من أجل العودة بصورة أقوى".

وأضاف:"بدأت في التحسن ولكن لا يزال هناك المزيد في المستقبل، ما زلت صغيرًا جدًا وأمامي الكثير من الوقت".

وتابع:"الأمور كانت صعبة مع مورينيو لأنني لم أتمكن من إيصال وجهة نظري له، لكن كان هناك الكثير من الناس ورائي لذلك قررت الصمت رغم كل الأشياء السلبية التي قالها بعض الناس عني، لأنها منحتني الكثير وساعدتني على الجانب الشخصي داخل وخارج الملعب".

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يذكر أن مورينيو هاجم شاو بقوة في سبتمبر 2016، بعد الهزيمة الصادمة لمانشستر أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي.