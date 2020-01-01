شاو: الخسارة ضد ليفربول محبطة وفان دايك مصدر خطورتهم

لوك شاو نجم فريق مانشستر يونايتد يعرب عن شعوره بالإحباط من الخسارة ضد ليفربول.

أعرب اللاعب لوك شاو نجم فريق مانشستر يونايتد عن غضبه من خسارة فريقه اليوم أمام نظيره ليفربول ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شاو وأكد خلالها أن فريقه لم يكن سيئًا خلال المواجهة واستمر تواجده في المواجهة حتى الدقائق الأخيرة.

وقال شاو: "نشعر بإحباط شديد بسبب تلك المباراة، لم نستحق أن نتعرض للهزيمة بتلك الطريقة، بالأخص بنتيجة هدفين نظيفين لهم".

وأضاف: "عندما كانت النتيجة تشير لتقدمهم بهدف وحيد كانت لدينا فرصة لصالح مارسيال والجميع قدم كل ما لديه، لكن فرص التسجيل لم تكن كثيرة بالرغم من ذلك كان يجب أن نسجل المتاح".

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وأكمل: "ندرك الجودة الكبيرة التي يمتلكها ليفربول وكان هناك بعض اللحظات التي دافعنا فيها بشكل جيد أمامهم، الفارق بيننا وبينهم أننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا وهم قاموا بذلك".

وأنهى تصريحاته: "فان دايك لاعب ضخم ويعد من مصادر الخطورة الخاصة بهم في الكرات الثابتة، الأمر محبط للغاية بالنسبة لنا، لقد لعبنا حتى الدقيقة الأخيرة".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول كان قد فاز بثنائية نظيفة اليوم ونجح في رفع رصيده 64 نقطة بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.